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Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T07:59
2022-08-16T07:59
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда.По мнению политолога, нынешняя дискуссия по этому вопросу носит в большей степени "психологический эффект".Эксперт также выразил уверенность, что нападки на Россию со стороны европейских стран прекратятся, когда на смену неолибералов к власти в этих государствах придут консерваторы, которые прагматично смотрят на сотрудничество с Россией.Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам &gt;&gt;"Как только из власти в Европе уйдут политики, которые пришли на фейковых идеях равенства, социализма, неолиберализма, и на их место придут нормальные прагматичные европейские консерваторы, сразу будет выстроен диалог. Потому что для них абстрактные интересы общей Европы не являются доминирующими относительно идей национального благополучия и безопасности. С ними будет проще вести диалог", – считает Бурда.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.
https://crimea.ria.ru/20220815/strany-baltii-i-polsha-razvalyat-evrosoyuz--prognoz-eksperta-1124169117.html
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, мнения
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт

Политолог Бурда: ЕС не решится полностью прекратить выдачу виз гражданам России

07:59 16.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Сергей Киркач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда.
"К перспективе отказа от выдачи виз лично я отношусь достаточно скептически… Какие-то страны уже перестали их выдавать, но не думаю, что это будет централизованное решение ЕС. Много наших соотечественников живет в южных странах, в первую очередь в Испании, Италии. Они занимаются бизнесом, не уехали оттуда и оформляют визы. Италия, Испания, Греция всегда были гораздо более лояльно настроены к выдаче виз россиянам", – сказал Бурда на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению политолога, нынешняя дискуссия по этому вопросу носит в большей степени "психологический эффект".
Эксперт также выразил уверенность, что нападки на Россию со стороны европейских стран прекратятся, когда на смену неолибералов к власти в этих государствах придут консерваторы, которые прагматично смотрят на сотрудничество с Россией.
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам >>
"Как только из власти в Европе уйдут политики, которые пришли на фейковых идеях равенства, социализма, неолиберализма, и на их место придут нормальные прагматичные европейские консерваторы, сразу будет выстроен диалог. Потому что для них абстрактные интересы общей Европы не являются доминирующими относительно идей национального благополучия и безопасности. С ними будет проще вести диалог", – считает Бурда.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.
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