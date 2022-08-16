https://crimea.ria.ru/20220816/pochemu-es-ne-reshitsya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam--ekspert-1124172517.html

Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт

Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт

Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T07:59

2022-08-16T07:59

2022-08-16T07:59

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда.По мнению политолога, нынешняя дискуссия по этому вопросу носит в большей степени "психологический эффект".Эксперт также выразил уверенность, что нападки на Россию со стороны европейских стран прекратятся, когда на смену неолибералов к власти в этих государствах придут консерваторы, которые прагматично смотрят на сотрудничество с Россией.Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам >>"Как только из власти в Европе уйдут политики, которые пришли на фейковых идеях равенства, социализма, неолиберализма, и на их место придут нормальные прагматичные европейские консерваторы, сразу будет выстроен диалог. Потому что для них абстрактные интересы общей Европы не являются доминирующими относительно идей национального благополучия и безопасности. С ними будет проще вести диалог", – считает Бурда.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.

https://crimea.ria.ru/20220815/strany-baltii-i-polsha-razvalyat-evrosoyuz--prognoz-eksperta-1124169117.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, мнения