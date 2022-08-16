https://crimea.ria.ru/20220816/pochemu-es-ne-reshitsya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam--ekspert-1124172517.html
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T07:59
2022-08-16T07:59
2022-08-16T07:59
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/79/927967946_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_4789d290b9dbc7348ec4b4a820eddbe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда.По мнению политолога, нынешняя дискуссия по этому вопросу носит в большей степени "психологический эффект".Эксперт также выразил уверенность, что нападки на Россию со стороны европейских стран прекратятся, когда на смену неолибералов к власти в этих государствах придут консерваторы, которые прагматично смотрят на сотрудничество с Россией.Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам >>"Как только из власти в Европе уйдут политики, которые пришли на фейковых идеях равенства, социализма, неолиберализма, и на их место придут нормальные прагматичные европейские консерваторы, сразу будет выстроен диалог. Потому что для них абстрактные интересы общей Европы не являются доминирующими относительно идей национального благополучия и безопасности. С ними будет проще вести диалог", – считает Бурда.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.
https://crimea.ria.ru/20220815/strany-baltii-i-polsha-razvalyat-evrosoyuz--prognoz-eksperta-1124169117.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/79/927967946_127:0:1902:1331_1920x0_80_0_0_281d027c930cc1733788e5064316a97e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, мнения
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
Политолог Бурда: ЕС не решится полностью прекратить выдачу виз гражданам России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз не пойдет на централизованное и полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России из-за позиции ряда стран-членов ЕС, считает доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда.
"К перспективе отказа от выдачи виз лично я отношусь достаточно скептически… Какие-то страны уже перестали их выдавать, но не думаю, что это будет централизованное решение ЕС. Много наших соотечественников живет в южных странах, в первую очередь в Испании, Италии. Они занимаются бизнесом, не уехали оттуда и оформляют визы. Италия, Испания, Греция всегда были гораздо более лояльно настроены к выдаче виз россиянам", – сказал Бурда на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению политолога, нынешняя дискуссия по этому вопросу носит в большей степени "психологический эффект".
Эксперт также выразил уверенность, что нападки на Россию со стороны европейских стран прекратятся, когда на смену неолибералов к власти в этих государствах придут консерваторы, которые прагматично смотрят на сотрудничество с Россией.
"Как только из власти в Европе уйдут политики, которые пришли на фейковых идеях равенства, социализма, неолиберализма, и на их место придут нормальные прагматичные европейские консерваторы, сразу будет выстроен диалог. Потому что для них абстрактные интересы общей Европы не являются доминирующими относительно идей национального благополучия и безопасности. С ними будет проще вести диалог", – считает Бурда.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.