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Ливни обрушатся на Крым
Ливни обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Ливни обрушатся на Крым
Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во вторник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:57
2022-08-16T12:57
2022-08-16T12:58
крым
мчс крыма
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во вторник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220815/smerchi-prognoziruyut-nad-chernym-morem-v-blizhayshie-tri-dnya-1124171432.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во вторник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 16 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.