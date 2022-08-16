https://crimea.ria.ru/20220816/livni-obrushatsya-na-krym-1124181289.html

Ливни обрушатся на Крым

Ливни обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Ливни обрушатся на Крым

Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во вторник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:57

2022-08-16T12:57

2022-08-16T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во вторник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220815/smerchi-prognoziruyut-nad-chernym-morem-v-blizhayshie-tri-dnya-1124171432.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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