https://crimea.ria.ru/20220816/krupnyy-pozhar-v-dzhankoyskom-rayone---aksenov-vyekhal-na-mesto-1124175381.html

Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место

Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место

Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T08:01

2022-08-16T08:01

2022-08-16T08:05

происшествия

крым

джанкой

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг-РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях. Информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. По предварительным данным, горит трансформатор, однако пока официальной информации о причинах происшествия нет. "Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал глава Крыма.

крым

джанкой

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, джанкой, сергей аксенов