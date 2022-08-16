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Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T08:01
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происшествия
крым
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг-РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях. Информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. По предварительным данным, горит трансформатор, однако пока официальной информации о причинах происшествия нет. "Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал глава Крыма.
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, джанкой, сергей аксенов
Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место

Пожар в Джанкойском районе - на место срочно выехал Аксенов

08:01 16.08.2022 (обновлено: 08:05 16.08.2022)
 
© СоцсетиПожар на трансформаторной подстанции в Джанкое
Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг-РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях.
Информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. По предварительным данным, горит трансформатор, однако пока официальной информации о причинах происшествия нет.
"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал глава Крыма.
 
ПроисшествияКрымДжанкойСергей Аксенов
 
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