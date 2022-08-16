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Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T08:01
2022-08-16T08:01
2022-08-16T08:05
происшествия
крым
джанкой
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг-РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях. Информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. По предварительным данным, горит трансформатор, однако пока официальной информации о причинах происшествия нет. "Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал глава Крыма.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, джанкой, сергей аксенов
Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
Пожар в Джанкойском районе - на место срочно выехал Аксенов
08:01 16.08.2022 (обновлено: 08:05 16.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг-РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов срочно выехал в Джанкойский район на место крупного пожара. Об этом он написал в своих соцсетях.
Информация о крупном возгорании в районе села Майское ранее появилась в социальных сетях. По предварительным данным, горит трансформатор, однако пока официальной информации о причинах происшествия нет.
"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - написал глава Крыма.