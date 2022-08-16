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Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:50
2022-08-16T09:50
2022-08-16T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и Красногвардейскую больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказала замглавы Майского сельского поселения Наталья Оджубейская.По информации минздрава, по состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека.Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html
https://crimea.ria.ru/20220816/pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-est-postradavshie-1124176160.html
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, джанкой, происшествия
Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
Власти: эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
09:50 16.08.2022 (обновлено: 09:56 16.08.2022)