https://crimea.ria.ru/20220816/evakuirovannykh-iz-dzhankoyskogo-rayona-lyudey-vezut-v-nizhnegorskiy-rayon-1124176603.html

Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район

Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район

Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:50

2022-08-16T09:50

2022-08-16T09:56

безопасность республики крым и севастополя

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и Красногвардейскую больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказала замглавы Майского сельского поселения Наталья Оджубейская.По информации минздрава, по состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека.Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html

https://crimea.ria.ru/20220816/pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-est-postradavshie-1124176160.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, джанкой, происшествия