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Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:50
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безопасность республики крым и севастополя
крым
джанкой
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и Красногвардейскую больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказала замглавы Майского сельского поселения Наталья Оджубейская.По информации минздрава, по состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека.Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html
https://crimea.ria.ru/20220816/pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-est-postradavshie-1124176160.html
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, джанкой, происшествия
Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район

Власти: эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район

09:50 16.08.2022 (обновлено: 09:56 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азовсталь"
Эвакуация гражданских лиц с завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эвакуированных после детонации боеприпасов везут из Джанкойского района в пункты размещения в села Нижнегорского района, а пострадавших - в Джанкойскую и Красногвардейскую больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказала замглавы Майского сельского поселения Наталья Оджубейская.
"Везут в Михайловку и Нижнегорский, также пункты размещения есть в селе Октябрь. Пострадавших, скорее всего, транспортируют в Джанкойскую центральную районную больницу и Красногвардейскую больницы. Скорые вызывали по "112", они могут везти в разные районы", - сказала она.
По информации минздрава, по состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека.
Здание Министерство обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:14
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
"Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:23
При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымДжанкойПроисшествия
 
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