https://crimea.ria.ru/20220816/bolee-30-avtobusov-zadeystvovano-dlya-perevozki-passazhirov-poezdov-v-krymu-1124178780.html

Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму

Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму

Более 30 автобусов выехали из различных регионов Крыма в Феодосию для перевозки пассажиров поездов, остановленных из-за происшествия в Джанкойском районе,... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T11:28

2022-08-16T11:28

2022-08-16T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Более 30 автобусов выехали из различных регионов Крыма в Феодосию для перевозки пассажиров поездов, остановленных из-за происшествия в Джанкойском районе, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие >>По его словам, в ближайшие несколько часов в Крым с материковой части прибудут еще три поезда, их пассажиров также перевезут автобусами к пунктам назначения.Во вторник утром в районе села Майское Джанкойского района в результате возгорания произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр".Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка в Кировском районе, далее люди будут ехать на автобусах.

https://crimea.ria.ru/20220816/passazhirov-poezdov-s-materika-v-krym-vremenno-peresadyat-na-avtobusy-1124177735.html

https://crimea.ria.ru/20220816/evakuirovannykh-iz-dzhankoyskogo-rayona-lyudey-vezut-v-nizhnegorskiy-rayon-1124176603.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, железные дороги крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя