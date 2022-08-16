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Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму
Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму
Более 30 автобусов выехали из различных регионов Крыма в Феодосию для перевозки пассажиров поездов, остановленных из-за происшествия в Джанкойском районе,... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T11:28
2022-08-16T11:32
крым
транспорт
железные дороги крыма
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Более 30 автобусов выехали из различных регионов Крыма в Феодосию для перевозки пассажиров поездов, остановленных из-за происшествия в Джанкойском районе, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие &gt;&gt;По его словам, в ближайшие несколько часов в Крым с материковой части прибудут еще три поезда, их пассажиров также перевезут автобусами к пунктам назначения.Во вторник утром в районе села Майское Джанкойского района в результате возгорания произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр".Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка в Кировском районе, далее люди будут ехать на автобусах.
https://crimea.ria.ru/20220816/passazhirov-poezdov-s-materika-v-krym-vremenno-peresadyat-na-avtobusy-1124177735.html
https://crimea.ria.ru/20220816/evakuirovannykh-iz-dzhankoyskogo-rayona-lyudey-vezut-v-nizhnegorskiy-rayon-1124176603.html
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, железные дороги крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму

Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров остановленных поездов в Крыму

11:28 16.08.2022 (обновлено: 11:32 16.08.2022)
 
© Фото: pixabay.comАвтобус
Автобус
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Более 30 автобусов выехали из различных регионов Крыма в Феодосию для перевозки пассажиров поездов, остановленных из-за происшествия в Джанкойском районе, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие >>

"Пассажиры поездов дальнего следования, которые сегодня утром прибыли в Крым, сейчас перевезены со станции Владиславовка на станцию Айзвазовская в Феодосии. 34 автобуса выдвинулось из Керчи, Ленинского и Нижнегорского районов, Симферополя, Джанкоя, Джанкойского района, Феодосии в точку прибытия поездов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд всех отдыхающих к месту назначения", – сказал Лукашенко журналистам.

Поезд на железнодорожном вокзале Феодосии
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Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму
По его словам, в ближайшие несколько часов в Крым с материковой части прибудут еще три поезда, их пассажиров также перевезут автобусами к пунктам назначения.
Во вторник утром в районе села Майское Джанкойского района в результате возгорания произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
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По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр".
Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка в Кировском районе, далее люди будут ехать на автобусах.
 
КрымТранспортЖелезные дороги КрымаПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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