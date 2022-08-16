https://crimea.ria.ru/20220816/arkheologam-udalos-otbit-nastuplenie-stroitelnogo-lobbi-1124184238.html

Археологам удалось отбить наступление строительного лобби

Археологам удалось отбить наступление строительного лобби - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Археологам удалось отбить наступление строительного лобби

Крымские археологи с удовлетворением отметили, что им и их коллегам удалось приостановить введение изменений в Градостроительных кодекс, которыми предполагалось РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T20:48

2022-08-16T20:48

2022-08-16T20:48

крым

археология в крыму

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120575641_0:89:1686:1037_1920x0_80_0_0_b23253d80317db62f51a9bb84ce22080.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские археологи с удовлетворением отметили, что им и их коллегам удалось приостановить введение изменений в Градостроительных кодекс, которыми предполагалось отменить в настоящее время обязательное правило археологических исследований до начала строительных работ на той или иной территории."Нашей общественности и центральным археологическим учреждениям в Москве и Петербурге удалось приостановить это постановление. Это уникальный случай, когда предлагаемое постановление не вступило в силу и отправилось на дальнейшую доработку. Вопрос окончательно не закрыт, опасность существует, но первое наступление было отбито", - сказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Он отметил, что предлагаемые изменения закона очень взволновали общественность, так как ученые понимали, что он существенно повлиял бы на археологическое наследие России."Думать, что строители будут сообщать в те или иные инстанции о наличии археологических объектов, наивно. Такого не произойдет никогда", - уверен специалист.Он подчеркнул, что в плане насыщенности археологического наследия регионы нашей большой станы очень разнятся, и каждому нужен индивидуальный подход. Крымский полуостров Майко отметил особо:По его мнению, к существованию подобного законопроекта привели расценки на археологические изыскания, которые необходимо изменять, систематизировать и оптимизировать."Не секрет, что эти работы очень дорогие. И в сметах на то или иное строительство очень часто либо по незнанию, либо сознательно, деньги на археологические исследования не закладываются", - подчеркнул директор Института археологии Крыма РАН.В России с 1 мая вступил в силу федеральный закон №124 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В пояснительной записке правительство РФ указывало, что цель нововведений – повысить устойчивость строительной отрасли и способствовать развитию экономики в условиях санкционного давления.В рамках изменений в закон Минкульт подготовил проект правительственного постановления, которое усложняет процедуру археологических исследований перед новыми стройками. Он был опубликован на федеральном портале готовящихся нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

https://crimea.ria.ru/20220715/uchenye-kryma-obespokoeny-vozmozhnymi-popravkami-v-gradostroitelnyy-kodeks-1123860209.html

https://crimea.ria.ru/20220703/pochemu-v-krymu-utrachivayut-unikalnye-arkheologicheskie-pamyatniki-1123690140.html

https://crimea.ria.ru/20220603/v-tsentre-sevastopolya-arkheologi-raskopali-ostatki-vekovogo-khrama-1123434374.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, археология в крыму, закон и право, новости