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Археологам удалось отбить наступление строительного лобби - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Археологам удалось отбить наступление строительного лобби
Археологам удалось отбить наступление строительного лобби - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Археологам удалось отбить наступление строительного лобби
Крымские археологи с удовлетворением отметили, что им и их коллегам удалось приостановить введение изменений в Градостроительных кодекс, которыми предполагалось РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T20:48
2022-08-16T20:48
крым
археология в крыму
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские археологи с удовлетворением отметили, что им и их коллегам удалось приостановить введение изменений в Градостроительных кодекс, которыми предполагалось отменить в настоящее время обязательное правило археологических исследований до начала строительных работ на той или иной территории."Нашей общественности и центральным археологическим учреждениям в Москве и Петербурге удалось приостановить это постановление. Это уникальный случай, когда предлагаемое постановление не вступило в силу и отправилось на дальнейшую доработку. Вопрос окончательно не закрыт, опасность существует, но первое наступление было отбито", - сказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Он отметил, что предлагаемые изменения закона очень взволновали общественность, так как ученые понимали, что он существенно повлиял бы на археологическое наследие России."Думать, что строители будут сообщать в те или иные инстанции о наличии археологических объектов, наивно. Такого не произойдет никогда", - уверен специалист.Он подчеркнул, что в плане насыщенности археологического наследия регионы нашей большой станы очень разнятся, и каждому нужен индивидуальный подход. Крымский полуостров Майко отметил особо:По его мнению, к существованию подобного законопроекта привели расценки на археологические изыскания, которые необходимо изменять, систематизировать и оптимизировать."Не секрет, что эти работы очень дорогие. И в сметах на то или иное строительство очень часто либо по незнанию, либо сознательно, деньги на археологические исследования не закладываются", - подчеркнул директор Института археологии Крыма РАН.В России с 1 мая вступил в силу федеральный закон №124 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В пояснительной записке правительство РФ указывало, что цель нововведений – повысить устойчивость строительной отрасли и способствовать развитию экономики в условиях санкционного давления.В рамках изменений в закон Минкульт подготовил проект правительственного постановления, которое усложняет процедуру археологических исследований перед новыми стройками. Он был опубликован на федеральном портале готовящихся нормативных правовых актов для публичного обсуждения.
https://crimea.ria.ru/20220715/uchenye-kryma-obespokoeny-vozmozhnymi-popravkami-v-gradostroitelnyy-kodeks-1123860209.html
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крым, археология в крыму, закон и право, новости
Археологам удалось отбить наступление строительного лобби

Археологическая общественность смогла приостановить изменения Градостроительного кодекса

20:48 16.08.2022
 
© Наталья ДремоваАрхеологические раскопки в Крыму
Археологические раскопки в Крыму
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские археологи с удовлетворением отметили, что им и их коллегам удалось приостановить введение изменений в Градостроительных кодекс, которыми предполагалось отменить в настоящее время обязательное правило археологических исследований до начала строительных работ на той или иной территории.
"Нашей общественности и центральным археологическим учреждениям в Москве и Петербурге удалось приостановить это постановление. Это уникальный случай, когда предлагаемое постановление не вступило в силу и отправилось на дальнейшую доработку. Вопрос окончательно не закрыт, опасность существует, но первое наступление было отбито", - сказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.
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Он отметил, что предлагаемые изменения закона очень взволновали общественность, так как ученые понимали, что он существенно повлиял бы на археологическое наследие России.
"Думать, что строители будут сообщать в те или иные инстанции о наличии археологических объектов, наивно. Такого не произойдет никогда", - уверен специалист.
Он подчеркнул, что в плане насыщенности археологического наследия регионы нашей большой станы очень разнятся, и каждому нужен индивидуальный подход. Крымский полуостров Майко отметил особо:
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3 июля, 08:02Радио "Спутник в Крыму"
Почему в Крыму утрачивают уникальные археологические памятники
"Насыщенность археологическими объектами в Крыму намного больше, чем в других регионах Российской Федерации. Если, скажем, в Сибири достаточно поверхностной археологической разведки, то в Крыму совершенно другая ситуация: у нас концентрация памятников самая большая на территории РФ".
По его мнению, к существованию подобного законопроекта привели расценки на археологические изыскания, которые необходимо изменять, систематизировать и оптимизировать.
"Не секрет, что эти работы очень дорогие. И в сметах на то или иное строительство очень часто либо по незнанию, либо сознательно, деньги на археологические исследования не закладываются", - подчеркнул директор Института археологии Крыма РАН.
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В России с 1 мая вступил в силу федеральный закон №124 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В пояснительной записке правительство РФ указывало, что цель нововведений – повысить устойчивость строительной отрасли и способствовать развитию экономики в условиях санкционного давления.

В рамках изменений в закон Минкульт подготовил проект правительственного постановления, которое усложняет процедуру археологических исследований перед новыми стройками. Он был опубликован на федеральном портале готовящихся нормативных правовых актов для публичного обсуждения.
 
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