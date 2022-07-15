https://crimea.ria.ru/20220715/uchenye-kryma-obespokoeny-vozmozhnymi-popravkami-v-gradostroitelnyy-kodeks-1123860209.html

Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс

Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс

Крымские историки, археологи и чиновники обеспокоены законопроектом, подготовленным правительством России, который вносит изменения в Градостроительный кодекс... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T17:38

2022-07-15T17:38

2022-07-15T17:38

крым

археология в крыму

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские историки, археологи и чиновники обеспокоены законопроектом, подготовленным правительством России, который вносит изменения в Градостроительный кодекс. В частности, законопроект предполагает, что обязательное сейчас правило археологических исследований до начала строительных работ на той или иной территории может быть отменено. Об этом эксперты заявили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, центральный совет ВООПИК еще в июне направил в адрес вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой письмо с требованием приостановить рассмотрение этого законопроекта и отправить его обратно в Минкульт на доработку.Аналогичного мнения придерживается заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков."Этот законопроект опасен. Вся территория Республики Крым – это археологическое наследие. Конечно же, необходимо проводить раскопки до начала каких-либо строительных работ", - уверен он.Сейчас, уточняет Жаворонков, действует норма, что в случае обнаружения на разрабатываемой территории объектов археологического наследия, работы должны быть немедленно остановлены.Таким образом, новшества в законе никак не помогут застройщикам, а, наоборот, усугубят ситуацию.Ученые убеждены – законопроект необходимо доработать, найдя компромисс между строительной отраслью и структурами, отвечающими за сбережение культурного, исторического и археологического наследия."Большинство объектов новейшего времени в Крыму были обнаружены как раз в ходе проведения предварительных разведок на месте территорий, подлежащих хозяйственному освоению. И когда я отписывал свою позицию в отношении этого законопроекта, я подсчитал, сколько было найдено подобных объектов в ходе работ, предшествующих хозяйственному освоению, на территории Крыма. За три года их у меня получилось более 250", - привел статистику доцент кафедры археологии и всеобщей истории Таврической академии КФУ Владимир Руев.Его коллега, заведующий кафедрой Александр Герцен особо подчеркнул, что Крым с его богатой археологией уже проходил подобные нововведения в украинский период. По его словам, при президенте Януковиче было подобное постановление, отменяющее исследования на проектах, где предполагается проведение строительных работ."Инициатива категорически противоречит мнению, высказанному президентом Владимиром Путиным на съезде ОНФ в 2016 году, где в отношении Крыма он как раз подчеркивал необходимость широкого исследования и учета объектов культурного наследия", - заметил именитый крымский ученый.Справка: В России с 1 мая вступил в силу федеральный закон №124 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В пояснительной записке правительство РФ указывало, что цель нововведений – повысить устойчивость строительной отрасли и способствовать развитию экономики в условиях санкционного давления.В рамках изменений в закон Минкульт подготовил проект правительственного постановления, которое усложняет процедуру археологических исследований перед новыми стройками. Он опубликован на федеральном портале готовящихся нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

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https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html

https://crimea.ria.ru/20220603/v-tsentre-sevastopolya-arkheologi-raskopali-ostatki-vekovogo-khrama-1123434374.html

https://crimea.ria.ru/20220302/unikalnaya-peschera-tavrida-v-krymu-ekskursiya-v-proshloe-na-18-mln-let-1122558957.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, археология в крыму, закон и право