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Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс
Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс
Крымские историки, археологи и чиновники обеспокоены законопроектом, подготовленным правительством России, который вносит изменения в Градостроительный кодекс... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T17:38
2022-07-15T17:38
крым
археология в крыму
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские историки, археологи и чиновники обеспокоены законопроектом, подготовленным правительством России, который вносит изменения в Градостроительный кодекс. В частности, законопроект предполагает, что обязательное сейчас правило археологических исследований до начала строительных работ на той или иной территории может быть отменено. Об этом эксперты заявили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, центральный совет ВООПИК еще в июне направил в адрес вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой письмо с требованием приостановить рассмотрение этого законопроекта и отправить его обратно в Минкульт на доработку.Аналогичного мнения придерживается заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков."Этот законопроект опасен. Вся территория Республики Крым – это археологическое наследие. Конечно же, необходимо проводить раскопки до начала каких-либо строительных работ", - уверен он.Сейчас, уточняет Жаворонков, действует норма, что в случае обнаружения на разрабатываемой территории объектов археологического наследия, работы должны быть немедленно остановлены.Таким образом, новшества в законе никак не помогут застройщикам, а, наоборот, усугубят ситуацию.Ученые убеждены – законопроект необходимо доработать, найдя компромисс между строительной отраслью и структурами, отвечающими за сбережение культурного, исторического и археологического наследия."Большинство объектов новейшего времени в Крыму были обнаружены как раз в ходе проведения предварительных разведок на месте территорий, подлежащих хозяйственному освоению. И когда я отписывал свою позицию в отношении этого законопроекта, я подсчитал, сколько было найдено подобных объектов в ходе работ, предшествующих хозяйственному освоению, на территории Крыма. За три года их у меня получилось более 250", - привел статистику доцент кафедры археологии и всеобщей истории Таврической академии КФУ Владимир Руев.Его коллега, заведующий кафедрой Александр Герцен особо подчеркнул, что Крым с его богатой археологией уже проходил подобные нововведения в украинский период. По его словам, при президенте Януковиче было подобное постановление, отменяющее исследования на проектах, где предполагается проведение строительных работ."Инициатива категорически противоречит мнению, высказанному президентом Владимиром Путиным на съезде ОНФ в 2016 году, где в отношении Крыма он как раз подчеркивал необходимость широкого исследования и учета объектов культурного наследия", - заметил именитый крымский ученый.Справка: В России с 1 мая вступил в силу федеральный закон №124 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В пояснительной записке правительство РФ указывало, что цель нововведений – повысить устойчивость строительной отрасли и способствовать развитию экономики в условиях санкционного давления.В рамках изменений в закон Минкульт подготовил проект правительственного постановления, которое усложняет процедуру археологических исследований перед новыми стройками. Он опубликован на федеральном портале готовящихся нормативных правовых актов для публичного обсуждения.
https://crimea.ria.ru/20220703/pochemu-v-krymu-utrachivayut-unikalnye-arkheologicheskie-pamyatniki-1123690140.html
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крым, археология в крыму, закон и право
Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс

Крым может потерять часть культурного наследия из-за нового закона – эксперты

17:38 15.07.2022
 
© Фонд "Археология"Археологические раскопки в Крыму
Археологические раскопки в Крыму
© Фонд "Археология"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские историки, археологи и чиновники обеспокоены законопроектом, подготовленным правительством России, который вносит изменения в Градостроительный кодекс. В частности, законопроект предполагает, что обязательное сейчас правило археологических исследований до начала строительных работ на той или иной территории может быть отменено. Об этом эксперты заявили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Все профессиональное сообщество потрясли изменения в Градостроительный кодекс, которые появились совсем недавно, и которые поставили под угрозу существование памятников археологии в стране. Если изменения будут приняты, то на всех землях, которые будут осваиваться с хозяйственной целью, не будут проводиться археологические исследования. Мы потеряем все то, что накоплено за последние несколько столетий", – заявила председатель Совета КРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина.
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По ее словам, центральный совет ВООПИК еще в июне направил в адрес вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой письмо с требованием приостановить рассмотрение этого законопроекта и отправить его обратно в Минкульт на доработку.
Аналогичного мнения придерживается заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков.
"Этот законопроект опасен. Вся территория Республики Крым – это археологическое наследие. Конечно же, необходимо проводить раскопки до начала каких-либо строительных работ", - уверен он.
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Сейчас, уточняет Жаворонков, действует норма, что в случае обнаружения на разрабатываемой территории объектов археологического наследия, работы должны быть немедленно остановлены.
"То есть, если мы не будем проводить археологические изыскания до начала работ, то мы будем иметь ситуацию, когда большое количество строек будут останавливаться в процессе производства работ", – уверен он.
Таким образом, новшества в законе никак не помогут застройщикам, а, наоборот, усугубят ситуацию.
Ученые убеждены – законопроект необходимо доработать, найдя компромисс между строительной отраслью и структурами, отвечающими за сбережение культурного, исторического и археологического наследия.
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"Большинство объектов новейшего времени в Крыму были обнаружены как раз в ходе проведения предварительных разведок на месте территорий, подлежащих хозяйственному освоению. И когда я отписывал свою позицию в отношении этого законопроекта, я подсчитал, сколько было найдено подобных объектов в ходе работ, предшествующих хозяйственному освоению, на территории Крыма. За три года их у меня получилось более 250", - привел статистику доцент кафедры археологии и всеобщей истории Таврической академии КФУ Владимир Руев.
Его коллега, заведующий кафедрой Александр Герцен особо подчеркнул, что Крым с его богатой археологией уже проходил подобные нововведения в украинский период. По его словам, при президенте Януковиче было подобное постановление, отменяющее исследования на проектах, где предполагается проведение строительных работ.
"Инициатива категорически противоречит мнению, высказанному президентом Владимиром Путиным на съезде ОНФ в 2016 году, где в отношении Крыма он как раз подчеркивал необходимость широкого исследования и учета объектов культурного наследия", - заметил именитый крымский ученый.
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Справка: В России с 1 мая вступил в силу федеральный закон №124 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В пояснительной записке правительство РФ указывало, что цель нововведений – повысить устойчивость строительной отрасли и способствовать развитию экономики в условиях санкционного давления.

В рамках изменений в закон Минкульт подготовил проект правительственного постановления, которое усложняет процедуру археологических исследований перед новыми стройками. Он опубликован на федеральном портале готовящихся нормативных правовых актов для публичного обсуждения.
 
КрымАрхеология в КрымуЗакон и право
 
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