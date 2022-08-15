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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T10:24
2022-08-15T10:24
2022-08-15T10:33
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа. Об этом сообщили в правительстве города.В этой связи правоохранителями и органами власти принимаются необходимые дополнительные меры безопасности. Гражданам рекомендуется быть внимательными во время посещения транспортных, культурно-развлекательных, спортивных и торговых объектов.В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности >>"При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели", - призывают местные власти.При обнаружении неизвестного предмета в зданиях или на улице необходимо немедленно сообщить о нем в полицию. Аналогичные меры необходимо предпринять в случае появления в небе беспилотника.Как сообщалось, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
https://crimea.ria.ru/20220731/podrobnosti-chp-v-shtabe-chf-v-sevastopole-srabotalo-malomoschnoe-ustroystvo-1124011376.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, общество
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа
10:24 15.08.2022 (обновлено: 10:33 15.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа. Об этом сообщили в правительстве города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на период с 18:00 14 августа сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
В этой связи правоохранителями и органами власти принимаются необходимые дополнительные меры безопасности. Гражданам рекомендуется быть внимательными во время посещения транспортных, культурно-развлекательных, спортивных и торговых объектов.
"При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели", - призывают местные власти.
При обнаружении неизвестного предмета в зданиях или на улице необходимо немедленно сообщить о нем в полицию. Аналогичные меры необходимо предпринять в случае появления в небе беспилотника.
Как сообщалось, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.