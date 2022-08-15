Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-prodlili-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti--1124164344.html
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T10:24
2022-08-15T10:33
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012777_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_909c4bf470621f81467d25f71d481388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа. Об этом сообщили в правительстве города.В этой связи правоохранителями и органами власти принимаются необходимые дополнительные меры безопасности. Гражданам рекомендуется быть внимательными во время посещения транспортных, культурно-развлекательных, спортивных и торговых объектов.В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности &gt;&gt;"При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели", - призывают местные власти.При обнаружении неизвестного предмета в зданиях или на улице необходимо немедленно сообщить о нем в полицию. Аналогичные меры необходимо предпринять в случае появления в небе беспилотника.Как сообщалось, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
https://crimea.ria.ru/20220731/podrobnosti-chp-v-shtabe-chf-v-sevastopole-srabotalo-malomoschnoe-ustroystvo-1124011376.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012777_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_147a907a6b7c8bd0eb441e3c23996cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, общество
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа

10:24 15.08.2022 (обновлено: 10:33 15.08.2022)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после атаки беспилотника на Штаб ЧФ
Ситуация в Севастополе после атаки беспилотника на Штаб ЧФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 29 августа. Об этом сообщили в правительстве города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на период с 18:00 14 августа сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
В этой связи правоохранителями и органами власти принимаются необходимые дополнительные меры безопасности. Гражданам рекомендуется быть внимательными во время посещения транспортных, культурно-развлекательных, спортивных и торговых объектов.
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности >>
"При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели", - призывают местные власти.
При обнаружении неизвестного предмета в зданиях или на улице необходимо немедленно сообщить о нем в полицию. Аналогичные меры необходимо предпринять в случае появления в небе беспилотника.
Как сообщалось, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
Территория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
31 июля, 09:12
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Угрожал жене и бил детей: крымчанин предстанет перед судом
10:47COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
10:40Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
10:24В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
10:19Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
10:13Под Саками МЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
09:44Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
09:16Трагедия в Ереване: число погибших при взрыве в ТЦ выросло до шести
09:02Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
08:53Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают
08:34Население Земли достигло восьми млрд человек
08:12Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
07:53Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
07:22Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
07:01Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки
03:31Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
00:01Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 15 августа
19:59Главные события и заявления дня: 14 августа
19:12Когда работа может довести до болезни — психолог
Лента новостейМолния