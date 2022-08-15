https://crimea.ria.ru/20220815/v-krymu-za-popytku-iznasilovaniya-budut-sudit-zhitelya-uzbekistana-1124170965.html
В Крыму за попытку изнасилования будут судить жителя Узбекистана
В Крыму за попытку изнасилования будут судить жителя Узбекистана - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Крыму за попытку изнасилования будут судить жителя Узбекистана
В Крыму гражданин Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище и попытку изнасилования, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T16:58
2022-08-15T16:58
2022-08-15T16:58
ск рф (следственный комитет российской федерации)
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крыму гражданин Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище и попытку изнасилования, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следкома России по Республике Крым.Инцидент произошел в июне 2022 года в Севастополе. Установлено, что 38-летний гражданин Узбекистана работал по найму на стройке в одном из СНТ, а потерпевшая жила по соседству."Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку проснулись дети и гостившая у женщины подруга. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками УМВД России по городу Севастополю в Симферополе, где попытался скрыться сразу после совершения преступления", – говорится в сообщении.В настоящее время, мужчина находится под стражей. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и покушении на изнасилование, соединенном с угрозой убийством.Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе поймали эксгибициониста, ранее судимого за убийство с изнасилованием.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь
В Крыму за попытку изнасилования будут судить жителя Узбекистана
В Крыму за попытку изнасилования местной жительницы будут судить гастарбайтера
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крыму гражданин Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище и попытку изнасилования, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следкома России по Республике Крым.
Инцидент произошел в июне 2022 года в Севастополе. Установлено, что 38-летний гражданин Узбекистана работал по найму на стройке в одном из СНТ, а потерпевшая жила по соседству.
Утром 11 июня в состоянии алкогольного опьянения мужчина проник к ней в дом, когда женщина вместе с ребенком спала в гостиной. Угрожая ножом, злоумышленник попытался ее изнасиловать.
"Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку проснулись дети и гостившая у женщины подруга. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками УМВД России по городу Севастополю в Симферополе, где попытался скрыться сразу после совершения преступления", – говорится в сообщении.
В настоящее время, мужчина находится под стражей. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и покушении на изнасилование, соединенном с угрозой убийством.
Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Севастополе поймали эксгибициониста
, ранее судимого за убийство с изнасилованием.