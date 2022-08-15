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Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
В Крыму существует шесть организаций, которые обеспечивают всестороннюю поддержку бизнеса, три из них специализируются на финансовой помощи. О том, как получить РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T03:31
2022-08-15T03:31
радио "спутник в крыму"
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Крыму существует шесть организаций, которые обеспечивают всестороннюю поддержку бизнеса, три из них специализируются на финансовой помощи. О том, как получить деньги начинающим и действующим предпринимателям и какие формы помощи существуют для молодых бизнесменов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислав Ганжара.Поддержка, о которой идет речь - разносторонняя: консультативная, образовательная и финансовая. Последнюю обеспечивает Фонд микрофинансирования РК, который дает государственные микрозаймы в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3 лет под уникальную процентную ставку от 4,5 %."Отдельным пунктом идет поддержка самозанятых граждан, которые могут получить поддержку до 500 тыс. рублей, чтобы открыть свою деятельность", - подчеркивает гость эфира.Также с деньгами поможет Гарантийный фонд, который обеспечивает гарантийную поддержку с точки зрения привлечения кредитных заемных средств из банков или со стороны государственных институтов, таких как Фонд микрофинансирования.Получить такую поддержку, по его словам, не сложно: достаточно хорошей кредитной истории и небольшого пакета документов, перечень которых можно уточнить, обратившись в Фонд поддержки предпринимательства Крыма, эту информацию можно получить и на сайте организации.Социальные и молодые предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет могут рассчитывать на гранты. Для этого нужно сначала пройти специальное обучение:"Минэкономразвития РК является оператором этих грантов. Фонд поддержки предпринимательства является обязательно ступенькой для получения гранта, поскольку без прохождения образовательного обучения нельзя стать соискателем. На Крым в это году предусмотрена средства в размере 48 млн. Но здесь важна готовая модель, бизнес-план", - пояснил эксперт.Ранее Правительство РФ приняло решение о предоставлении госгарантий по инфраструктурным кредитам. Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей, при этом доля собственных средств фирмы в стоимости проекта должна составлять не менее 20%.
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крым, экономика
Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму

Эксперт объяснил, как в Крыму получить господдержку на предпринимательство

03:31 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Крыму существует шесть организаций, которые обеспечивают всестороннюю поддержку бизнеса, три из них специализируются на финансовой помощи. О том, как получить деньги начинающим и действующим предпринимателям и какие формы помощи существуют для молодых бизнесменов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислав Ганжара.
"В Крыму под руководством Минэкономразвития РК работают шесть организаций по поддержке предпринимателей. Наш Фонд поддержки является связующим звеном в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который как раз и дает широкий инструментарий поддержки для тех, кто только задумывается стать предпринимателем, кто начинает свое дело и кто работает уже давно", - говорит Ганжара.
Поддержка, о которой идет речь - разносторонняя: консультативная, образовательная и финансовая. Последнюю обеспечивает Фонд микрофинансирования РК, который дает государственные микрозаймы в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3 лет под уникальную процентную ставку от 4,5 %.
"Отдельным пунктом идет поддержка самозанятых граждан, которые могут получить поддержку до 500 тыс. рублей, чтобы открыть свою деятельность", - подчеркивает гость эфира.
Также с деньгами поможет Гарантийный фонд, который обеспечивает гарантийную поддержку с точки зрения привлечения кредитных заемных средств из банков или со стороны государственных институтов, таких как Фонд микрофинансирования.
"И еще одна организация - Лизинговая компания РК, которая позволяет получить по льготной лизинговой ставке отечественное или иностранное оборудование - под 6% и 8% соответственно", - продолжает Ганжара.
Получить такую поддержку, по его словам, не сложно: достаточно хорошей кредитной истории и небольшого пакета документов, перечень которых можно уточнить, обратившись в Фонд поддержки предпринимательства Крыма, эту информацию можно получить и на сайте организации.
Социальные и молодые предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет могут рассчитывать на гранты. Для этого нужно сначала пройти специальное обучение:
"Минэкономразвития РК является оператором этих грантов. Фонд поддержки предпринимательства является обязательно ступенькой для получения гранта, поскольку без прохождения образовательного обучения нельзя стать соискателем. На Крым в это году предусмотрена средства в размере 48 млн. Но здесь важна готовая модель, бизнес-план", - пояснил эксперт.
Ранее Правительство РФ приняло решение о предоставлении госгарантий по инфраструктурным кредитам. Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей, при этом доля собственных средств фирмы в стоимости проекта должна составлять не менее 20%.
Радио "Спутник в Крыму"КрымЭкономика
 
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