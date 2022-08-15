https://crimea.ria.ru/20220815/gde-i-kak-vzyat-dengi-dlya-biznesa-v-krymu-1124131128.html

Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму

Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму

В Крыму существует шесть организаций, которые обеспечивают всестороннюю поддержку бизнеса, три из них специализируются на финансовой помощи. О том, как получить РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T03:31

2022-08-15T03:31

2022-08-15T03:31

радио "спутник в крыму"

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Крыму существует шесть организаций, которые обеспечивают всестороннюю поддержку бизнеса, три из них специализируются на финансовой помощи. О том, как получить деньги начинающим и действующим предпринимателям и какие формы помощи существуют для молодых бизнесменов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислав Ганжара.Поддержка, о которой идет речь - разносторонняя: консультативная, образовательная и финансовая. Последнюю обеспечивает Фонд микрофинансирования РК, который дает государственные микрозаймы в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3 лет под уникальную процентную ставку от 4,5 %."Отдельным пунктом идет поддержка самозанятых граждан, которые могут получить поддержку до 500 тыс. рублей, чтобы открыть свою деятельность", - подчеркивает гость эфира.Также с деньгами поможет Гарантийный фонд, который обеспечивает гарантийную поддержку с точки зрения привлечения кредитных заемных средств из банков или со стороны государственных институтов, таких как Фонд микрофинансирования.Получить такую поддержку, по его словам, не сложно: достаточно хорошей кредитной истории и небольшого пакета документов, перечень которых можно уточнить, обратившись в Фонд поддержки предпринимательства Крыма, эту информацию можно получить и на сайте организации.Социальные и молодые предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет могут рассчитывать на гранты. Для этого нужно сначала пройти специальное обучение:"Минэкономразвития РК является оператором этих грантов. Фонд поддержки предпринимательства является обязательно ступенькой для получения гранта, поскольку без прохождения образовательного обучения нельзя стать соискателем. На Крым в это году предусмотрена средства в размере 48 млн. Но здесь важна готовая модель, бизнес-план", - пояснил эксперт.Ранее Правительство РФ приняло решение о предоставлении госгарантий по инфраструктурным кредитам. Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей, при этом доля собственных средств фирмы в стоимости проекта должна составлять не менее 20%.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика