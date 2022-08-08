https://crimea.ria.ru/20220808/malyy-i-sredniy-biznes-v-rf-smozhet-poluchit-lgotnye-kredity-pod-3-45-1124100059.html

Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5%

Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5% - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5%

Российскому бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T12:30

2022-08-08T12:30

2022-08-08T12:30

экономика

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российскому бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей, при этом доля собственных средств фирмы в стоимости проекта должна составлять не менее 20%."Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах", – отметил Мишустин."Это позволит предприятиям получить инвестиционный кредит для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет. Для среднего бизнеса ставка составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%", - отметил Решетников.Приоритетными отраслями для реализации программы выбраны обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес.

https://crimea.ria.ru/20220707/rossiyskomu-biznesu-razreshili-dosrochno-vernut-dolgi-inostrannym-bankam-1123777565.html

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экономика, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)