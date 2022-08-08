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Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5%
Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5% - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5%
Российскому бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:30
2022-08-08T12:30
2022-08-08T12:30
экономика
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российскому бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей, при этом доля собственных средств фирмы в стоимости проекта должна составлять не менее 20%."Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах", – отметил Мишустин."Это позволит предприятиям получить инвестиционный кредит для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет. Для среднего бизнеса ставка составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%", - отметил Решетников.Приоритетными отраслями для реализации программы выбраны обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес.
https://crimea.ria.ru/20220707/rossiyskomu-biznesu-razreshili-dosrochno-vernut-dolgi-inostrannym-bankam-1123777565.html
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экономика, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)
Малый и средний бизнес в РФ сможет получить льготные кредиты под 3-4,5%
Правительство РФ поддержит бизнес госгарантиями и льготными кредитами
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российскому бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей, при этом доля собственных средств фирмы в стоимости проекта должна составлять не менее 20%.
"Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах", – отметил Мишустин.
Он также сообщил о разработке документа, который позволит снизить стоимость заемных ресурсов для малых и средних предприятий. По словам главы Минэка Максима Решетникова, речь идет о запуске нового кредитного продукта для бизнеса, благодаря которому малые компании смогут получить займы на инвестиционные цели под 3-4,5% годовых.
"Это позволит предприятиям получить инвестиционный кредит для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет. Для среднего бизнеса ставка составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%", - отметил Решетников.
Приоритетными отраслями для реализации программы выбраны обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес.