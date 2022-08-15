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Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды
Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды
В понедельник из-за ремонтов на сетях в ряде населенных пунктов Крыма по некоторым адресам не будет воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T14:02
2022-08-15T14:02
вода в крыму
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В понедельник из-за ремонтов на сетях в ряде населенных пунктов Крыма по некоторым адресам не будет воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, до 17 часов воды не будет в симферопольской Белоглинке по улицам Крымской, Салгирной, Сквозной, а также на прилегающие улицах и в переулках.В Джанкое до 17.00 остановлена подача воды для абонентов, расположенных по Советской, 17, 23, 23, 61, 63, 65, 45, 53, 59, Ломоносова, Степной и в Речном переулке.В Судаке до пяти часов вечера ограничено водоснабжение по улицам Ленина, Пограничников, Нахимова, Консульской, Морской, Ушакова и в Санаторном переулке.Также до вечера без воды село Ленинское Ленинского района и Сенокосное Красноперекопского района.Ранее сообщалось, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки. Первое отключение произойдет с 22 часов 15 августа до 18 часов 16 числа. Второе запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18 числа.
https://crimea.ria.ru/20220810/pyat-sposobov-ekologichnogo-ispolzovaniya-presnoy-vody-1124126211.html
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды

В понедельник часть Крым из-за ремонтов без воды

14:02 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В понедельник из-за ремонтов на сетях в ряде населенных пунктов Крыма по некоторым адресам не будет воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, до 17 часов воды не будет в симферопольской Белоглинке по улицам Крымской, Салгирной, Сквозной, а также на прилегающие улицах и в переулках.
В Джанкое до 17.00 остановлена подача воды для абонентов, расположенных по Советской, 17, 23, 23, 61, 63, 65, 45, 53, 59, Ломоносова, Степной и в Речном переулке.
В Судаке до пяти часов вечера ограничено водоснабжение по улицам Ленина, Пограничников, Нахимова, Консульской, Морской, Ушакова и в Санаторном переулке.
Также до вечера без воды село Ленинское Ленинского района и Сенокосное Красноперекопского района.
Ранее сообщалось, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки. Первое отключение произойдет с 22 часов 15 августа до 18 часов 16 числа. Второе запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18 числа.
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Вода в КрымуКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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