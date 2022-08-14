https://crimea.ria.ru/20220814/simferopol-na-dvoe-sutok-ostanetsya-bez-vody--adresa-1124159759.html
Симферополь на двое суток останется без воды — адреса
Симферополь на двое суток останется без воды — адреса - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Симферополь на двое суток останется без воды — адреса
В связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки, сообщает пресс-служба столичной мэрии. РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T13:13
2022-08-14T13:13
2022-08-14T13:13
вода в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки, сообщает пресс-служба столичной мэрии.По данным пресс-службы, первое отключение произойдет с 22 часов 15 августа до 18 часов 16 числа в микрорайонах Битак, Луговое, Свободы, Сергеевка, Лесхозная, в селе Строгоновка, по улицам Б.Куна, Кечкеметской и по проспекту Победы.Второе отключение запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18 числа. по проспекту Победы, на улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарской, Московской, в переулках Бокуна и Северном.
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
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вода в крыму, крым, общество
Симферополь на двое суток останется без воды — адреса
Из-за работ на сетях в столице Крыма два дня подряд будут отключать воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По данным пресс-службы, первое отключение произойдет с 22 часов 15 августа до 18 часов 16 числа в микрорайонах Битак, Луговое, Свободы, Сергеевка, Лесхозная, в селе Строгоновка, по улицам Б.Куна, Кечкеметской и по проспекту Победы.
Второе отключение запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18 числа. по проспекту Победы, на улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарской, Московской, в переулках Бокуна и Северном.
"Работы проводятся в рамках реализации Плана мероприятий по снижению потерь на сетях города", — уточнили в администрации города.