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Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР
Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР
Российские строители восстановили стратегический важный мост в Меловском районе Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские строители восстановили стратегический важный мост в Меловском районе Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.Отмечается, что мост является стратегически важным, он соединяет два районных центра — поселки Беловодск и Меловое и выход на контрольный пункт пропуска Чертково на границе с Россией.Ранее сообщалось, что Антоновский мост в Херсоне восстанавливают строители Крымского моста, работа идет полным ходом.
https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)
Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР

Российские строители восстановили стратегический важный мост в Меловском районе ЛНР

12:48 14.08.2022 (обновлено: 12:49 14.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗнак дорожные работы
Знак дорожные работы - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские строители восстановили стратегический важный мост в Меловском районе Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

"В День строителя в Меловском районе около села Стрельцовка открыли восстановленный мост. Работы проводили российские специалисты. Сооружение было разрушено отступающими частями ВСУ в феврале 2022 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что мост является стратегически важным, он соединяет два районных центра — поселки Беловодск и Меловое и выход на контрольный пункт пропуска Чертково на границе с Россией.
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