https://crimea.ria.ru/20220814/rossiyskie-stroiteli-vosstanovili-strategicheskiy-vazhnyy-most-v-lnr-1124159622.html

Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР

Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР

Российские строители восстановили стратегический важный мост в Меловском районе Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T12:48

2022-08-14T12:48

2022-08-14T12:49

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские строители восстановили стратегический важный мост в Меловском районе Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.Отмечается, что мост является стратегически важным, он соединяет два районных центра — поселки Беловодск и Меловое и выход на контрольный пункт пропуска Чертково на границе с Россией.Ранее сообщалось, что Антоновский мост в Херсоне восстанавливают строители Крымского моста, работа идет полным ходом.

https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html

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2022

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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)