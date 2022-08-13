https://crimea.ria.ru/20220813/puskovaya-ustanovka-himars-unichtozhena-v-rayone-kramatorska-1124154900.html

Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска

Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска

Российские военные в районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS и склад с боеприпасами к ней, сообщили в Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T13:54

2022-08-13T13:54

2022-08-13T13:54

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Российские военные в районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS и склад с боеприпасами к ней, сообщили в Минобороны РФ в субботу.Также в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные Силы РФ подавили в ДНР два взвода РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация" и взводы гаубиц Д-30 на огневых позициях ВСУ в районах восьми населенных пунктов республики."Подавлены … пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики", – сообщили в МО.В ведомстве также заявили об уничтожении живой силы противника в районе ж/д-станции в Харьковской области, а также техники и ракет в Николаевской и Херсонской областях.В районе Доманевки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета МИ-24 Вооруженных сил Украины. Сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки в Херсонской области", – уточнили в ведомстве.Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах, говорится в сводке.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html

https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ukrainskie-voennoplennye-otkazyvayutsya-ot-obmena-i-ostayutsya-v-rf-1124153952.html

https://crimea.ria.ru/20220812/rossiyskie-voennye-sbili-dve-rakety-himars-vozle-novoy-kakhovki-1124147509.html

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