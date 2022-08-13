https://crimea.ria.ru/20220813/pervyy-priznak-isteriki-ekspert-o-reshenii-latvii-po-rf-1124147288.html
Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
Своим оскорбительным по отношению к России поведением Латвия пытается показать, что они "большие американцы, чем американцы", и демонстрирует страх перед... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T03:27
2022-08-13T03:27
2022-08-13T03:27
радио "спутник в крыму"
латвия
российская федерация (россия, рф)
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Своим оскорбительным по отношению к России поведением Латвия пытается показать, что они "большие американцы, чем американцы", и демонстрирует страх перед нарастающим межу двумя сторонами конфликтом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.В четверг, 11 августа, парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, принимая такое решение, парламентарии руководствовались "животной ксенофобией"."Решение сейма Латвии – первый признак начинающейся истерики. Видимо, они настолько боятся того, что окажутся между жерновами нарастающего между Западом и Российской Федерацией конфликта, в котором станут разменной картой, что пытаются показать Западу, что они еще большие американцы, чем сами американцы. В драку первыми обычно бросаются трусы, у которых нервы не выдерживают. Вот они, соответственно, и выдали такую вещь", – предположил эксперт.Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО >>Он считает, что принятое латвийским парламентом решение – исключительно демонстративное пропагандистское действие, которое оскорбляет не только Россию и ее народ, но и память о Великой Отечественной войне. За него, по мнению Манойло, сейму придется принести искренние и публичные извинения (а Россия еще подумает, принимать их или нет).Страны Прибалтики, в том числе Латвия, пострадают независимо от итогов столкновения между коллективным Западом и Россией, считает Манойло. Власти этих стран понимают, что находятся на передовой, "страшно боятся Россию" и поэтому активно стремятся примкнуть к США.Манойло напомнил, что любое обострение отношений между прибалтийскими странами и Россией ставит под угрозу многомиллиардный транзит грузов, который идет по спроектированным при Советском Союзе транспортным магистралям из РФ."С одной стороны на нем делали деньги уважаемые люди прибалтийских государств, а с другой стороны – уважаемые и довольно влиятельные бизнесмены в России. Любое обострение отношений, в том числе в вопросе соблюдения прав русскоязычных граждан, ставит этот бизнес под угрозу. Долгое время разные выходки прибалтийских стран из-за этого оставались безнаказанными, сейчас ситуация поменялась. После начала специальной военной операции наступил некий момент истины. Чуть раньше или чуть позже всем придется выбирать свою сторону. И вот когда этот тщательно оберегаемый лоббистами транзит начнет страдать, найдутся люди, которые начнут диктовать правительствам этих республик что и как надо делать", – резюмировал доктор политических наук, добавив, что это единственная причина, которая может повернуть курс прибалтийских стран в неожиданном направлении, то есть к Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20220811/vassaly-zapada-politolog-obyasnil-reshenie-seyma-latvii-v-otnoshenii-rf-1124141720.html
https://crimea.ria.ru/20220511/zakharova-otreagirovala-na-reshenie-litvy-priznat-rf-stranoy-terroristom-1123192502.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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латвия, российская федерация (россия, рф), политика, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым
. Своим оскорбительным по отношению к России поведением Латвия пытается показать, что они "большие американцы, чем американцы", и демонстрирует страх перед нарастающим межу двумя сторонами конфликтом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
В четверг, 11 августа, парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, принимая такое решение, парламентарии руководствовались "животной ксенофобией".
"Решение сейма Латвии – первый признак начинающейся истерики. Видимо, они настолько боятся того, что окажутся между жерновами нарастающего между Западом и Российской Федерацией конфликта, в котором станут разменной картой, что пытаются показать Западу, что они еще большие американцы, чем сами американцы. В драку первыми обычно бросаются трусы, у которых нервы не выдерживают. Вот они, соответственно, и выдали такую вещь", – предположил эксперт.
Он считает, что принятое латвийским парламентом решение – исключительно демонстративное пропагандистское действие, которое оскорбляет не только Россию и ее народ, но и память о Великой Отечественной войне. За него, по мнению Манойло, сейму придется принести искренние и публичные извинения (а Россия еще подумает, принимать их или нет).
Страны Прибалтики, в том числе Латвия, пострадают независимо от итогов столкновения между коллективным Западом и Россией, считает Манойло. Власти этих стран понимают, что находятся на передовой, "страшно боятся Россию" и поэтому активно стремятся примкнуть к США.
"Во-первых, власти (Латвии и других стран Прибалтики – ред.) хотят выслужиться перед Вашингтоном. Во-вторых, во всеобщей кутерьме еще раз о себе напомнить: что их надо поддерживать, надо кормить, а то вдруг забудут. Когда игра идет по-крупному, кто обращает внимание на мелочевку? А в-третьих, возможно кто-то рассматривает это решение как товар, который Вашингтону можно продать. То есть они сделали враждебный и оскорбительный шаг по отношению к России и после могут предъявить чек. А американцы обычно платят по таким счетам", – считает он.
Манойло напомнил, что любое обострение отношений между прибалтийскими странами и Россией ставит под угрозу многомиллиардный транзит грузов, который идет по спроектированным при Советском Союзе транспортным магистралям из РФ.
"С одной стороны на нем делали деньги уважаемые люди прибалтийских государств, а с другой стороны – уважаемые и довольно влиятельные бизнесмены в России. Любое обострение отношений, в том числе в вопросе соблюдения прав русскоязычных граждан, ставит этот бизнес под угрозу. Долгое время разные выходки прибалтийских стран из-за этого оставались безнаказанными, сейчас ситуация поменялась. После начала специальной военной операции наступил некий момент истины. Чуть раньше или чуть позже всем придется выбирать свою сторону. И вот когда этот тщательно оберегаемый лоббистами транзит начнет страдать, найдутся люди, которые начнут диктовать правительствам этих республик что и как надо делать", – резюмировал доктор политических наук, добавив, что это единственная причина, которая может повернуть курс прибалтийских стран в неожиданном направлении, то есть к Российской Федерации.