https://crimea.ria.ru/20220813/pervyy-priznak-isteriki-ekspert-o-reshenii-latvii-po-rf-1124147288.html

Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ

Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ

Своим оскорбительным по отношению к России поведением Латвия пытается показать, что они "большие американцы, чем американцы", и демонстрирует страх перед... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T03:27

2022-08-13T03:27

2022-08-13T03:27

радио "спутник в крыму"

латвия

российская федерация (россия, рф)

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Своим оскорбительным по отношению к России поведением Латвия пытается показать, что они "большие американцы, чем американцы", и демонстрирует страх перед нарастающим межу двумя сторонами конфликтом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.В четверг, 11 августа, парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, принимая такое решение, парламентарии руководствовались "животной ксенофобией"."Решение сейма Латвии – первый признак начинающейся истерики. Видимо, они настолько боятся того, что окажутся между жерновами нарастающего между Западом и Российской Федерацией конфликта, в котором станут разменной картой, что пытаются показать Западу, что они еще большие американцы, чем сами американцы. В драку первыми обычно бросаются трусы, у которых нервы не выдерживают. Вот они, соответственно, и выдали такую вещь", – предположил эксперт.Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО >>Он считает, что принятое латвийским парламентом решение – исключительно демонстративное пропагандистское действие, которое оскорбляет не только Россию и ее народ, но и память о Великой Отечественной войне. За него, по мнению Манойло, сейму придется принести искренние и публичные извинения (а Россия еще подумает, принимать их или нет).Страны Прибалтики, в том числе Латвия, пострадают независимо от итогов столкновения между коллективным Западом и Россией, считает Манойло. Власти этих стран понимают, что находятся на передовой, "страшно боятся Россию" и поэтому активно стремятся примкнуть к США.Манойло напомнил, что любое обострение отношений между прибалтийскими странами и Россией ставит под угрозу многомиллиардный транзит грузов, который идет по спроектированным при Советском Союзе транспортным магистралям из РФ."С одной стороны на нем делали деньги уважаемые люди прибалтийских государств, а с другой стороны – уважаемые и довольно влиятельные бизнесмены в России. Любое обострение отношений, в том числе в вопросе соблюдения прав русскоязычных граждан, ставит этот бизнес под угрозу. Долгое время разные выходки прибалтийских стран из-за этого оставались безнаказанными, сейчас ситуация поменялась. После начала специальной военной операции наступил некий момент истины. Чуть раньше или чуть позже всем придется выбирать свою сторону. И вот когда этот тщательно оберегаемый лоббистами транзит начнет страдать, найдутся люди, которые начнут диктовать правительствам этих республик что и как надо делать", – резюмировал доктор политических наук, добавив, что это единственная причина, которая может повернуть курс прибалтийских стран в неожиданном направлении, то есть к Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20220811/vassaly-zapada-politolog-obyasnil-reshenie-seyma-latvii-v-otnoshenii-rf-1124141720.html

https://crimea.ria.ru/20220511/zakharova-otreagirovala-na-reshenie-litvy-priznat-rf-stranoy-terroristom-1123192502.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, российская федерация (россия, рф), политика, мнения