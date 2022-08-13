https://crimea.ria.ru/20220813/Kakoy-segodnya-prazdnik-13-avgusta_-1118611785.html

Какой сегодня праздник: 13 августа

Какой сегодня праздник: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Какой сегодня праздник: 13 августа

Этот день подарил миру лидера кубинской революции Фиделя Кастро и "короля ужасов" Альфреда Хичкока. Девяносто три года назад в эфир вышла первая в мире цветная... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Этот день подарил миру лидера кубинской революции Фиделя Кастро и "короля ужасов" Альфреда Хичкока. Девяносто три года назад в эфир вышла первая в мире цветная телепередача, 60 лет назад началось строительство Берлинской стены, а в 1907 году в Нью-Йорке появилось первое такси. В этот день в мире отмечают День левшей и спешат на встречи без повода.Что празднуют в миреМеждународный день левшей, или Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года. Праздник был утвержден по инициативе созданного в 1990 году британского Клуба левшей (Left-Handers Club).В этот день - в знак солидарности с левшами - все желающие могут попробовать делать все левой рукой. Кроме того, левши всего мира устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования. Согласно статистическим данным, только десять процентов населения планеты используют левую руку как основную.Чтобы возместить недостаток общения, был придуман отличный праздник – День встреч, или День встреч без повода. Этот праздник не является официальным и не ограничивается конкретными традициями. Самое главное – это встретиться с дорогими и близкими людьми и хорошо провести время.Еще один "несерьезный" праздник, выпадающий на 13 августа, это День шумящих ракушек. Сегодня можно без стеснения приложить раковину к уху и услышать плеск набегающей на берег волны. Существует множество теорий происхождения шума в ракушке, однако ни одна из них не является официальной.Любители сочного мяса могут отметить День бифштекса из вырезки, который празднуют 13 августа в США. Главная традиция этого праздника – насладиться хорошим бифштексом в хорошей компании.Знаменательные события13 августа 1899 года американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. Первый телефон-автомат (или таксофон) был продемонстрирован в 1890-м на Всемирной выставке в Париже. И в том же году в американском Хартфорде был установлен первый общественный таксофон. Плату за пользование этим новшеством было поручено собирать специальному контролеру.13 августа 1907 года в Нью-Йорке появилось первое такси. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, для большинства туристов они оказались первым впечатлением от путешествия в американский мегаполис.13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Пионеру цветного телевидения Джону Бэрду удалось передавать телевизионное изображение при помощи обычной средневолновой радиосистемы. Телевизионное изображение сильно отличалось от современного, было миниатюрным, размером с почтовую марку, очень слабым и мерцающим.Строительство одного из самых известных символов "холодной войны" - Берлинской стены - началось 13 августа 1961. Она разделила город на две части – западную и восточную. Длина стены составляла 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну.Кто родился13 августа 1829 года родился "отец русской физиологии" Иван Сеченов. В 1860 году ученый возглавил кафедру физиологии Петербургской академии, где вскоре организовал одну из первых в России физиологических лабораторий.Сеченов также открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении возбуждения. Исследовал дыхательную функцию крови.13 августа 1899 года родился английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, "король ужасов" Альфред Хичкок. За свою творческую карьеру им было создано 55 полнометражных лент, самые запоминающиеся из них: "Человек, который слишком много знал" (1934), "Ребекка" (1940), "Окно во двор" (1954), "Головокружение" (1959), "Психо" (1960) и "Птицы" (1963). В 1976 году на экраны вышла его последняя картина "Семейный заговор".Незадолго до смерти он получил почетную награду Американского института кино, а королева Елизавета II возвела его в рыцари.13 августа 1926 года родился лидер кубинской революции Фидель Кастро. В начале 1950-х годов молодой адвокат вступает в Партию кубинского народа ("Ортодоксов"). После военного переворота 1952 года власть захватывает генерал Фульхенсио Батиста. Кастро становится одним из организаторов движения за свержение диктатора, но после неудачной акции попадает под военный трибунал.На суде Кастро выступает с речью "История меня оправдает", в которой содержится программа национально-освободительной борьбы и революционных преобразований на Кубе. Несмотря на строгий приговор – 15 лет заключения - в мае 1955 года его амнистируют. В том же году Кастро эмигрировал в Мексику, где основал "Движение 26 июля" и начал готовить восстание.После победы революции и свержения диктатуры Батисты 1 января 1959 года Кастро взял на себя командование кубинской армией, а в феврале 1959 года занял пост главы правительства. С октября 1965 года Фидель Кастро – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы.Фидель Кастро – почетный доктор юридических наук МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1961 году был удостоен Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", в 1963 году – звания Героя Советского Союза, в 1972 и 1986 годах был награжден орденами Ленина, в 1976 – орденом Октябрьской революции.За годы пребывания у власти на Кастро было совершено более 600 покушений. 25 ноября 2016 года кубинский лидер скончался в 90-летнем возрасте.

https://crimea.ria.ru/20201109/Ona-olitsetvoryala-zheleznyy-zanaves-video-padeniya-Berlinskoy-steny2-1117603891.html

https://crimea.ria.ru/20200813/Khozyain-ostrova-Svobody-zhizn-i-sudba-komandante-Kastro-1118611280.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости