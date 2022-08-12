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ВСУ обстреляли село в Курской области - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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ВСУ обстреляли село в Курской области
ВСУ обстреляли село в Курской области - РИА Новости Крым, 12.08.2022
ВСУ обстреляли село в Курской области
ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T09:41
2022-08-12T09:41
курская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Накануне ВСУ произвели обстрел курских поселков Теткино и Попово-Лежачи, местные власти сообщали о 25 прилетах.Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора &gt;&gt;После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. В связи с ситуацией на границе в регионах введен повышенный уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220810/v-kurskoy-oblasti-povrezhdena-zheleznaya-doroga---ee-mogli-podorvat-1124129159.html
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курская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ снова обстреляли село в Курской области, огневая точка подавлена

09:41 12.08.2022
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела поселка в Курской области
Последствия обстрела поселка в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы", - написал глава региона.
Накануне ВСУ произвели обстрел курских поселков Теткино и Попово-Лежачи, местные власти сообщали о 25 прилетах.
Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора >>
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. В связи с ситуацией на границе в регионах введен повышенный уровень террористической опасности.
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