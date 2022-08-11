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В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"
В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"
Пять случаев заражения новым вариантом коронавируса -"дельтакроном" - подтверждены в Санкт-Петербурге, один - в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T11:45
2022-08-11T11:45
распространение коронавируса в рф
российская федерация (россия, рф)
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Пять случаев заражения новым вариантом коронавируса -"дельтакроном" - подтверждены в Санкт-Петербурге, один - в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Отмечается, что "дельтакрон" представляет собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон"."По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве", - сказано в сообщении.Отмечается также, что новый подтип инфекции не влияет на общую эпидситуацию в указанных регионах и в целом в стране.Ранее в Центре Гамалеи спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. Ожидается, что в России будут ежесуточно выявлять до 50 тысяч новых случаев заболевания.
https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html
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распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор
В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"

Новая разновидность коронавируса "дельтакрон" появилась в Москве и Санкт-Петербурге

11:45 11.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Пять случаев заражения новым вариантом коронавируса -"дельтакроном" - подтверждены в Санкт-Петербурге, один - в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что "дельтакрон" представляет собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон".
"По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, все пациенты перенесли заболевание в легкой форме, без госпитализации. Оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни, нет.
Отмечается также, что новый подтип инфекции не влияет на общую эпидситуацию в указанных регионах и в целом в стране.
Ранее в Центре Гамалеи спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. Ожидается, что в России будут ежесуточно выявлять до 50 тысяч новых случаев заболевания.
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