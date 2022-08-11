https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"

В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон" - РИА Новости Крым, 11.08.2022

В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"

Пять случаев заражения новым вариантом коронавируса -"дельтакроном" - подтверждены в Санкт-Петербурге, один - в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T11:45

2022-08-11T11:45

2022-08-11T11:45

распространение коронавируса в рф

российская федерация (россия, рф)

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Пять случаев заражения новым вариантом коронавируса -"дельтакроном" - подтверждены в Санкт-Петербурге, один - в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Отмечается, что "дельтакрон" представляет собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон"."По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве", - сказано в сообщении.Отмечается также, что новый подтип инфекции не влияет на общую эпидситуацию в указанных регионах и в целом в стране.Ранее в Центре Гамалеи спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. Ожидается, что в России будут ежесуточно выявлять до 50 тысяч новых случаев заболевания.

https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор