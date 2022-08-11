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В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии, выплаты будут производиться через почтовые... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T19:42
2022-08-11T19:42
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии, выплаты будут производиться через почтовые отделения. Об этом со ссылкой на главу администрации города и района Александра Сауленко сообщает РИА Новости.Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа &gt;&gt;"Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе", - сказал Сауленко.Он пояснил, что единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что вдвое превышало размер обычной украинской пенсии у половины населения. Пенсии будут пересчитывать с учетом стажа и льгот, но меньше этой же суммы они не будут.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220719/voennykh-pensionerov-kryma-i-sevastopolya-obespechat-zhilem--putin-1123897147.html
https://crimea.ria.ru/20220804/khersonskaya-oblast-poluchit-6-mlrd-rubley-na-sotsvyplaty-v-avguste-1124062194.html
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запорожская область, общество, экономика
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии – власти

19:42 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии, выплаты будут производиться через почтовые отделения. Об этом со ссылкой на главу администрации города и района Александра Сауленко сообщает РИА Новости.
Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа >>
"Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе", - сказал Сауленко.
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Он пояснил, что единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что вдвое превышало размер обычной украинской пенсии у половины населения. Пенсии будут пересчитывать с учетом стажа и льгот, но меньше этой же суммы они не будут.
"Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей", - заверил Сауленко.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбществоЭкономика
 
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