https://crimea.ria.ru/20220811/v-berdyanske-nachnut-regulyarno-vyplachivat-rossiyskie-pensii-1124137367.html

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии - РИА Новости Крым, 11.08.2022

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии

В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии, выплаты будут производиться через почтовые... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T19:42

2022-08-11T19:42

2022-08-11T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии, выплаты будут производиться через почтовые отделения. Об этом со ссылкой на главу администрации города и района Александра Сауленко сообщает РИА Новости.Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа >>"Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе", - сказал Сауленко.Он пояснил, что единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что вдвое превышало размер обычной украинской пенсии у половины населения. Пенсии будут пересчитывать с учетом стажа и льгот, но меньше этой же суммы они не будут.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220719/voennykh-pensionerov-kryma-i-sevastopolya-obespechat-zhilem--putin-1123897147.html

https://crimea.ria.ru/20220804/khersonskaya-oblast-poluchit-6-mlrd-rubley-na-sotsvyplaty-v-avguste-1124062194.html

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запорожская область, общество, экономика