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В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам
В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам - РИА Новости Крым, 10.08.2022
В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T17:26
2022-08-10T17:26
владимир зеленский (президент украины)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом "очередным пшиком", подчеркнув, что полуостров надежно укреплен в военном плане и не по зубам киевскому режиму.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров.По его словам, Украина давно отказалась от Крыма и использует крымскую тему только для выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир зеленский (президент украины), крым

В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам

17:26 10.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом "очередным пшиком", подчеркнув, что полуостров надежно укреплен в военном плане и не по зубам киевскому режиму.
Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров.
"Крым надежно укреплен в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания - очередной пшик", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Украина давно отказалась от Крыма и использует крымскую тему только для выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Крым
 
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17:44Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
17:26В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам
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