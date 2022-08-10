https://crimea.ria.ru/20220810/signal-ankare--chem-i-komu-grozit-proizvodstvo-bayraktarov-na-ukraine-1124117869.html

Сигнал Анкаре – чем и кому грозит производство "Байрактаров" на Украине

Сигнал Анкаре – чем и кому грозит производство "Байрактаров" на Украине - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Сигнал Анкаре – чем и кому грозит производство "Байрактаров" на Украине

Заявление Кремля о демилитаризации запланированного производства турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар") на Украине – сигнал для Анкары... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T03:03

2022-08-10T03:03

2022-08-10T03:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Заявление Кремля о демилитаризации запланированного производства турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар") на Украине – сигнал для Анкары. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым озвучила научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.По словам Сбитневой, строительство завода по производству беспилотников типа "Байрактар" запланировано до начала специальной военной операции, поэтому теперь Турция лишь реализует намеченные планы."Решение о производстве "Байрактаров" на Украине не случайно. Еще до начала спецоперации, Турция пыталась вписаться на территорию Украины, обосноваться там, в том числе в военно-техническом, промышленном плане. Сейчас, вероятно, Анкара надеется сохранить статус-кво", – пояснила эксперт.Вопрос подготовки к строительству завода мог обсуждаться в ходе переговоров между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, предполагает Сбитнева.При этом, по словам Сбитневой, заявление Кремля о том, что в случае появления на Украине завода по производству турецких беспилотников "Байрактар" он попадет под демилитаризацию, – это сигнал для Анкары."Мы (Кремль – ред.) свою позицию и все возможные последствия озвучили, дальнейший выбор за вами: в случае строительства попадаете под демилитаризацию. В Анкаре должны это принять во внимание", – резюмировала специалист и напомнила, что между Россией и Турцией ввиду регулярных контактов на разных уровнях есть определенные договоренности, их результат покажется время.Ранее эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России.

https://crimea.ria.ru/20220809/v-kremle-otsenili-perspektivu-proizvodstva-bayraktarov-na-ukraine-1124109815.html

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

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