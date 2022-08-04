Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России

"Если есть проблема и она тебе не нравится, надо действовать нестандартно. В этом всегда была сильна российская дипломатия. В данном случае не стоит исключать ничего, в том числе и варианта какой-то экономической кооперации с Россией и Турцией по поводу этих самых "Байрактаров", которые, к сожалению, убивают сегодня русских людей на Украине. Нет ничего невозможного, все вполне возможно", – сказал политолог на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".