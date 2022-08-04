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Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России
Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России
Организация производства в России турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар") вполне возможна, считает заведующий отделом Ближнего и... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T14:37
2022-08-04T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Организация производства в России турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар") вполне возможна, считает заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему организовать производство беспилотников "Байрактар" в РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары постоянно стоит на повестке дня, планы совместного производства "Байрактаров" остаются актуальной темой для обсуждения.
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турция, российская федерация (россия, рф), политика
Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России

Политолог Аватков: Москва и Анкара могут договориться о производстве "Байрактаров" в РФ

14:37 04.08.2022 (обновлено: 15:42 04.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкBayraktar TB2
Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Организация производства в России турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар") вполне возможна, считает заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.
"Если есть проблема и она тебе не нравится, надо действовать нестандартно. В этом всегда была сильна российская дипломатия. В данном случае не стоит исключать ничего, в том числе и варианта какой-то экономической кооперации с Россией и Турцией по поводу этих самых "Байрактаров", которые, к сожалению, убивают сегодня русских людей на Украине. Нет ничего невозможного, все вполне возможно", – сказал политолог на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему организовать производство беспилотников "Байрактар" в РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары постоянно стоит на повестке дня, планы совместного производства "Байрактаров" остаются актуальной темой для обсуждения.
ТурцияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
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