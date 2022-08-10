https://crimea.ria.ru/20220810/pyat-sposobov-ekologichnogo-ispolzovaniya-presnoy-vody-1124126211.html

Пять способов экологичного использования пресной воды

Пять способов экологичного использования пресной воды - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Пять способов экологичного использования пресной воды

Восстановить запас пресной воды на Земле поможет сокращение ее потребления при выполнении простых домашних дел, считает доцент кафедры гидрологических... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T21:21

2022-08-10T21:21

2022-08-10T21:21

экология

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Восстановить запас пресной воды на Земле поможет сокращение ее потребления при выполнении простых домашних дел, считает доцент кафедры гидрологических экстремальных явлений нидерландского университета в городе Утрехт Нико Вандерс. Его статья опубликована в издании The Conversation.По словам Вандерса, среднестатистический англичанин потребляет около 142 литров воды в день. При этом более половины запасов воды в систему общественного водоснабжения поступает из рек и ручьев, в том числе подземных. Если учесть подобные данные по всему миру, можно понять, что небольшие изменения в распорядке дня человека позитивно скажутся на запасах пресной воды на планете.Вандерс перечислил пять действий, которые можно совершать уже сегодня для того, чтобы помочь природе в восстановлении собственных водных ресурсов и избежать экологической катастрофы.Сократить время приема душа"За каждую минуту пребывания под душем (в зависимости от его мощности) уходит около 10 литров воды. Большинство людей принимают душ в среднем семь минут, а половина ежедневного потребления воды приходится на утро", – рассказал он.Вандерс предлагает выключать воду во время намыливания волос и тела, чтобы сэкономить, и подчеркивает, что при приеме ванны воды уходит еще больше – в среднем 80 литров.Накапливать дождевую воду для полива сада Поставьте в саду бочки, которые будут накапливать воду во время дождя, в том числе, стекающую с крыш и козырьков. Растения будут рады дождевой воде, а расход проточный значительно сократится.Использовать короткий слив унитаза"За один смыв унитаз расходует около 5 литров воды, а в более старых моделях – до 10 литров. Если возможно, используйте короткий смыв, чтобы значительно сократить потери воды", – рекомендует специалист.Пересмотреть способы мытья машиныПопробуйте мыть авто старомодным способом – с ведром вместо шланга, так вы используете помещающиеся в ведре 30-50 литров, а не 150 литров. А еще лучше, по мнению Вандерса, совсем не мыть машину в жаркий сезон.Использовать воду из-под крана повторноНаберите воду для мытья овощей и фруктов в миску, а после полейте ей цветы. В ожидании теплой воды из-под крана – наполните чайник холодной. Закрывайте кран, когда намыливаете руки и чистите зубы. Используйте очищающие насосы для фильтрации воды в надувных бассейнах, вместо того, чтобы набирать ее заново.В заключении специалист напоминает, что такая практика позволить сэкономить не только воду, но и потраченные на оплату коммунальных услуг деньги.Ранее ученые рассказали, когда использовать пластиковый пакет экологичнее, чем бумажный.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, здоровье