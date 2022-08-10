Пять способов экологичного использования пресной воды
Эксперт рассказал, как сократить потребление воды в период глобальной засухи
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода в стакане
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Восстановить запас пресной воды на Земле поможет сокращение ее потребления при выполнении простых домашних дел, считает доцент кафедры гидрологических экстремальных явлений нидерландского университета в городе Утрехт Нико Вандерс. Его статья опубликована в издании The Conversation.
По словам Вандерса, среднестатистический англичанин потребляет около 142 литров воды в день. При этом более половины запасов воды в систему общественного водоснабжения поступает из рек и ручьев, в том числе подземных. Если учесть подобные данные по всему миру, можно понять, что небольшие изменения в распорядке дня человека позитивно скажутся на запасах пресной воды на планете.
"Наполнение детских бассейнов для купания, ежедневное многократное принятие душа для поддержания гигиены, полив сада для оживления увядающих растений – все эти дополнительные действия способствуют резкому увеличению потребления воды в жаркие и засушливые дни. Последствия могут длиться месяцами, поскольку пресноводным системам требуется много осадков, чтобы оправиться от засухи", – рассуждает он.
Вандерс перечислил пять действий, которые можно совершать уже сегодня для того, чтобы помочь природе в восстановлении собственных водных ресурсов и избежать экологической катастрофы.
Сократить время приема душа
"За каждую минуту пребывания под душем (в зависимости от его мощности) уходит около 10 литров воды. Большинство людей принимают душ в среднем семь минут, а половина ежедневного потребления воды приходится на утро", – рассказал он.
"За каждую минуту пребывания под душем (в зависимости от его мощности) уходит около 10 литров воды. Большинство людей принимают душ в среднем семь минут, а половина ежедневного потребления воды приходится на утро", – рассказал он.
Вандерс предлагает выключать воду во время намыливания волос и тела, чтобы сэкономить, и подчеркивает, что при приеме ванны воды уходит еще больше – в среднем 80 литров.
Накапливать дождевую воду для полива сада
Поставьте в саду бочки, которые будут накапливать воду во время дождя, в том числе, стекающую с крыш и козырьков. Растения будут рады дождевой воде, а расход проточный значительно сократится.
Поставьте в саду бочки, которые будут накапливать воду во время дождя, в том числе, стекающую с крыш и козырьков. Растения будут рады дождевой воде, а расход проточный значительно сократится.
Использовать короткий слив унитаза
"За один смыв унитаз расходует около 5 литров воды, а в более старых моделях – до 10 литров. Если возможно, используйте короткий смыв, чтобы значительно сократить потери воды", – рекомендует специалист.
"За один смыв унитаз расходует около 5 литров воды, а в более старых моделях – до 10 литров. Если возможно, используйте короткий смыв, чтобы значительно сократить потери воды", – рекомендует специалист.
Пересмотреть способы мытья машины
Попробуйте мыть авто старомодным способом – с ведром вместо шланга, так вы используете помещающиеся в ведре 30-50 литров, а не 150 литров. А еще лучше, по мнению Вандерса, совсем не мыть машину в жаркий сезон.
Попробуйте мыть авто старомодным способом – с ведром вместо шланга, так вы используете помещающиеся в ведре 30-50 литров, а не 150 литров. А еще лучше, по мнению Вандерса, совсем не мыть машину в жаркий сезон.
Использовать воду из-под крана повторно
Наберите воду для мытья овощей и фруктов в миску, а после полейте ей цветы. В ожидании теплой воды из-под крана – наполните чайник холодной. Закрывайте кран, когда намыливаете руки и чистите зубы. Используйте очищающие насосы для фильтрации воды в надувных бассейнах, вместо того, чтобы набирать ее заново.
Наберите воду для мытья овощей и фруктов в миску, а после полейте ей цветы. В ожидании теплой воды из-под крана – наполните чайник холодной. Закрывайте кран, когда намыливаете руки и чистите зубы. Используйте очищающие насосы для фильтрации воды в надувных бассейнах, вместо того, чтобы набирать ее заново.
В заключении специалист напоминает, что такая практика позволить сэкономить не только воду, но и потраченные на оплату коммунальных услуг деньги.
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