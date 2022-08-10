https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html

Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине

Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине

Рядовые американцы, столкнувшись с ростом цен на продовольствие и бензин из-за антироссийских санкций, начинают осуждать военную поддержку Украине и считают... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T07:02

2022-08-10T07:02

2022-08-10T07:02

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

сша

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рядовые американцы, столкнувшись с ростом цен на продовольствие и бензин из-за антироссийских санкций, начинают осуждать военную поддержку Украине и считают необходимым остановить вмешательство США во внутренние дела других государств. О том, с чем сталкиваются граждане Америки и как изменились их настроения за несколько месяцев с начала специальной военной операции на Украине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член республиканской партии Техаса, техасской федерации женщин-республиканок, избирательной комиссии района Гаувэстон, собственный корреспондент газеты "Русская Америка" Ольга Виттингтон, которая прибыла в Крым в качестве журналиста и народного дипломата.По ее словам, инфляция и общее падение уровня жизни заставляют рядовых американцев менять свою точку зрения:На фоне всех этих факторов резко падают рейтинги президента США Джо Байдена, зато растет число поклонников бывшего главы государства Дональда Трампа, отмечает она:"Еще один вопрос, который очень влияет на мнение людей - нелегальная миграция. При Трампе она была фактически остановлена. Сейчас идет в среднем 200 тыс. нелегалов в месяц, в основном это молодые люди, которые потом становятся преступниками. Уровень преступности вообще вырос. В Чикаго, Остине, Лос-Анжелесе - от 20 до 40%. Наша общественность настолько возмущена, думаю, после этого Трамп пойдет на выборы и его изберут - у него огромная поддержка. А над Байденом мы смеемся. Это позор Америки на мировом уровне", - продолжила американка.При этом Виттингтон поделилась своими впечатлениями от автомобильного путешествия по России, которое она совершила, направляясь из Москвы в Крым:По словам американки, ее визит в Россию и в Крым нацелен на то, чтобы увидеть собственными глазами происходящее в стране и регионе, в частности Виттингтон наладила диалог с Комитетом Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям. В рамках этого сотрудничества она также планирует освещать ситуацию на Донбассе и на освобожденных территориях."Для меня это очень важно, потому что во всех странах идет пропаганда. Люди должны находить истину. Ее очень тяжело найти", - сказала журналист.

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https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html

сша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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