https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html
Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине
Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине
Рядовые американцы, столкнувшись с ростом цен на продовольствие и бензин из-за антироссийских санкций, начинают осуждать военную поддержку Украине и считают... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T07:02
2022-08-10T07:02
2022-08-10T07:02
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
сша
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рядовые американцы, столкнувшись с ростом цен на продовольствие и бензин из-за антироссийских санкций, начинают осуждать военную поддержку Украине и считают необходимым остановить вмешательство США во внутренние дела других государств. О том, с чем сталкиваются граждане Америки и как изменились их настроения за несколько месяцев с начала специальной военной операции на Украине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член республиканской партии Техаса, техасской федерации женщин-республиканок, избирательной комиссии района Гаувэстон, собственный корреспондент газеты "Русская Америка" Ольга Виттингтон, которая прибыла в Крым в качестве журналиста и народного дипломата.По ее словам, инфляция и общее падение уровня жизни заставляют рядовых американцев менять свою точку зрения:На фоне всех этих факторов резко падают рейтинги президента США Джо Байдена, зато растет число поклонников бывшего главы государства Дональда Трампа, отмечает она:"Еще один вопрос, который очень влияет на мнение людей - нелегальная миграция. При Трампе она была фактически остановлена. Сейчас идет в среднем 200 тыс. нелегалов в месяц, в основном это молодые люди, которые потом становятся преступниками. Уровень преступности вообще вырос. В Чикаго, Остине, Лос-Анжелесе - от 20 до 40%. Наша общественность настолько возмущена, думаю, после этого Трамп пойдет на выборы и его изберут - у него огромная поддержка. А над Байденом мы смеемся. Это позор Америки на мировом уровне", - продолжила американка.При этом Виттингтон поделилась своими впечатлениями от автомобильного путешествия по России, которое она совершила, направляясь из Москвы в Крым:По словам американки, ее визит в Россию и в Крым нацелен на то, чтобы увидеть собственными глазами происходящее в стране и регионе, в частности Виттингтон наладила диалог с Комитетом Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям. В рамках этого сотрудничества она также планирует освещать ситуацию на Донбассе и на освобожденных территориях."Для меня это очень важно, потому что во всех странах идет пропаганда. Люди должны находить истину. Ее очень тяжело найти", - сказала журналист.
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https://crimea.ria.ru/20220809/volodin-poschital-inostrannye-kompanii-v-rf-i-vysmeyal-sanktsii-ssha-1124106325.html
https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html
https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, сша, в мире, санкции против россии
Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине
Журналист из США сравнила жизнь в РФ и Америке и рассказала о настроениях американцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рядовые американцы, столкнувшись с ростом цен на продовольствие и бензин из-за антироссийских санкций, начинают осуждать военную поддержку Украине и считают необходимым остановить вмешательство США во внутренние дела других государств.
О том, с чем сталкиваются граждане Америки и как изменились их настроения за несколько месяцев с начала специальной военной операции на Украине, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала член республиканской партии Техаса, техасской федерации женщин-республиканок, избирательной комиссии района Гаувэстон, собственный корреспондент газеты "Русская Америка" Ольга Виттингтон, которая прибыла в Крым в качестве журналиста и народного дипломата.
"Когда началась эта военная операция, 100% американцев поддерживали Украину. Через три месяца был проведен опрос: и уже только 6 человек из 10 высказывались в пользу Украины. Когда в феврале проходил пакет первой помощи, только семь конгрессменов проголосовали против. Последний пакет помощи на 40 млрд - проголосовало против уже 57", - привела данные Виттингтон.
По ее словам, инфляция и общее падение уровня жизни заставляют рядовых американцев менять свою точку зрения:
"Начинаются такие голоса: "Зачем нам поддержка Украины на другой стороне Земли, когда у нас инфляция, когда у нас бензин был по два доллара, а стал от четырех до восьми". Для американцев это очень плохо, поскольку в США нет публичного транспорта, кроме Нью-Йорка. Многие люди увольняются с работы, если им нужно долго добираться. И транспортные перевозки продуктов у нас только фурами. Отсюда дефицит некоторых продуктов, стоимость мяса увеличилось на 40%, яиц - на 15%. Средняя семья будет тратить в год на 5 тыс. долларов больше на питание и на топливо".
На фоне всех этих факторов резко падают рейтинги президента США Джо Байдена, зато растет число поклонников бывшего главы государства Дональда Трампа, отмечает она:
"Еще один вопрос, который очень влияет на мнение людей - нелегальная миграция. При Трампе она была фактически остановлена. Сейчас идет в среднем 200 тыс. нелегалов в месяц, в основном это молодые люди, которые потом становятся преступниками. Уровень преступности вообще вырос. В Чикаго, Остине, Лос-Анжелесе - от 20 до 40%. Наша общественность настолько возмущена, думаю, после этого Трамп пойдет на выборы и его изберут - у него огромная поддержка. А над Байденом мы смеемся. Это позор Америки на мировом уровне", - продолжила американка.
При этом Виттингтон поделилась своими впечатлениями от автомобильного путешествия по России, которое она совершила, направляясь из Москвы в Крым:
"Меня поразили поля подсолнечника, кукурузы, еще каких-то сельскохозяйственных культур. Каждый клочок земли засеян, поля до горизонта - красивейшие, ухоженные. Проехала Воронеж - такое строительство! Такие дороги! В Москве, в Ростове-на-Дону, везде строят современные красивые многоэтажки. Россия развивается семимильными шагами, а нам говорят, что деградирует. Крымский мост - вообще красота. И везде все дороги освещены. Вы знаете, что в Америке трассы между городами не освещаются? А здесь на трассах стоят фонари - я была поражена, как удобно. Россия стала совершенно другая, современная, она для людей", - заявила гостья из США.
По словам американки, ее визит в Россию и в Крым нацелен на то, чтобы увидеть собственными глазами происходящее в стране и регионе, в частности Виттингтон наладила диалог с Комитетом Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям. В рамках этого сотрудничества она также планирует освещать ситуацию на Донбассе и на освобожденных территориях.
"Для меня это очень важно, потому что во всех странах идет пропаганда. Люди должны находить истину. Ее очень тяжело найти", - сказала журналист.