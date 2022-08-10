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На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока
На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока - РИА Новости Крым, 10.08.2022
На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока
На Курской АЭС возобновил работу второй энергоблок, который ранее отключали из-за неисправности, сообщается на официальном сайте компании "Росэнергоатом", в... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T14:25
2022-08-10T14:25
общество
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На Курской АЭС возобновил работу второй энергоблок, который ранее отключали из-за неисправности, сообщается на официальном сайте компании "Росэнергоатом", в структуру которой входит станция.По данным компании, радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.Отмечается, что с начала года Курская АЭС выработала свыше 12,5 млрд кВтч электроэнергии, превысив план.Работа второго энергоблока Курской АЭС была автоматически остановлена в начале августа из-за неисправности на подстанции "Южная".
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общество, курская область
На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока

На Курской АЭС возобновил работу энергоблок, который отключали из-за неисправности

14:25 10.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На Курской АЭС возобновил работу второй энергоблок, который ранее отключали из-за неисправности, сообщается на официальном сайте компании "Росэнергоатом", в структуру которой входит станция.
"На Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику. На энергоблоке № 4 с 31 мая текущего года выполняется плановый ремонт. Энергоблок № 1 находится в режиме эксплуатации без генерации", - сказано в сообщении.
По данным компании, радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.
Отмечается, что с начала года Курская АЭС выработала свыше 12,5 млрд кВтч электроэнергии, превысив план.
Работа второго энергоблока Курской АЭС была автоматически остановлена в начале августа из-за неисправности на подстанции "Южная".
ОбществоКурская область
 
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