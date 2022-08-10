https://crimea.ria.ru/20220810/na-kurskoy-aes-vozobnovlena-rabota-vtorogo-energobloka-1124125616.html

На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока

На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока - РИА Новости Крым, 10.08.2022

На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока

На Курской АЭС возобновил работу второй энергоблок, который ранее отключали из-за неисправности, сообщается на официальном сайте компании "Росэнергоатом", в... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T14:25

2022-08-10T14:25

2022-08-10T14:25

общество

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На Курской АЭС возобновил работу второй энергоблок, который ранее отключали из-за неисправности, сообщается на официальном сайте компании "Росэнергоатом", в структуру которой входит станция.По данным компании, радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.Отмечается, что с начала года Курская АЭС выработала свыше 12,5 млрд кВтч электроэнергии, превысив план.Работа второго энергоблока Курской АЭС была автоматически остановлена в начале августа из-за неисправности на подстанции "Южная".

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курская область