https://crimea.ria.ru/20220809/vernut-li-ogranicheniya-po-covid-19-v-rossii-1124109644.html
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T12:43
2022-08-09T12:43
2022-08-09T12:43
российская федерация (россия, рф)
роспотребнадзор
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877325_0:23:2991:1705_1920x0_80_0_0_2b59807eb40aeed8a5b1a296e5c96cd1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют вернуться к ношению масок. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве также заявили, что за неделю в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. При этом доля линий омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 в России возросла почти до 93%.Как сообщалось, в России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. Прирост количества стационарных больных на 105,6%, летальных исходов по стране – на 15 больше. Всего за сутки выявили 16 325 новых случаев ковида.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-rf-za-sutki-uvelichilos-chislo-smertey-i-gospitalizatsiy-iz-za-kovida-1124109094.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_238bbb00b5a81cf1e9e84965b08fe10c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
Возвращать ограничения по COVID в России пока не требуется – Роспотребнадзор