https://crimea.ria.ru/20220809/vernut-li-ogranicheniya-po-covid-19-v-rossii-1124109644.html

Вернут ли ограничения по COVID-19 в России

Вернут ли ограничения по COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Вернут ли ограничения по COVID-19 в России

Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T12:43

2022-08-09T12:43

2022-08-09T12:43

российская федерация (россия, рф)

роспотребнадзор

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют вернуться к ношению масок. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве также заявили, что за неделю в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. При этом доля линий омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 в России возросла почти до 93%.Как сообщалось, в России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. Прирост количества стационарных больных на 105,6%, летальных исходов по стране – на 15 больше. Всего за сутки выявили 16 325 новых случаев ковида.

https://crimea.ria.ru/20220809/v-rf-za-sutki-uvelichilos-chislo-smertey-i-gospitalizatsiy-iz-za-kovida-1124109094.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество