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Вернут ли ограничения по COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T12:43
2022-08-09T12:43
российская федерация (россия, рф)
роспотребнадзор
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют вернуться к ношению масок. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве также заявили, что за неделю в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. При этом доля линий омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 в России возросла почти до 93%.Как сообщалось, в России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. Прирост количества стационарных больных на 105,6%, летальных исходов по стране – на 15 больше. Всего за сутки выявили 16 325 новых случаев ковида.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-rf-za-sutki-uvelichilos-chislo-smertey-i-gospitalizatsiy-iz-za-kovida-1124109094.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Вернут ли ограничения по COVID-19 в России

Возвращать ограничения по COVID в России пока не требуется – Роспотребнадзор

12:43 09.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудница школы обрабатывает антисептиком поверхности парт
Сотрудница школы обрабатывает антисептиком поверхности парт - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Возобновлять коронавирусные ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса в России сейчас не требуется, однако людям из групп риска все же рекомендуют вернуться к ношению масок. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На текущем этапе развития эпидпроцесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется. В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также заявили, что за неделю в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. При этом доля линий омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 в России возросла почти до 93%.
В ковидном госпитале
12:25
В РФ за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за ковида
Как сообщалось, в России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. Прирост количества стационарных больных на 105,6%, летальных исходов по стране – на 15 больше. Всего за сутки выявили 16 325 новых случаев ковида.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)РоспотребнадзорРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
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12:43Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
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