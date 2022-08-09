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Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос
Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос
Каждый третий взрослый россиянин в детстве стоял в углу, сейчас такой метод воспитания родители используют в 1,6 раз реже. Таковы результаты исследования с... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T07:33
2022-08-09T07:33
2022-08-09T07:33
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Каждый третий взрослый россиянин в детстве стоял в углу, сейчас такой метод воспитания родители используют в 1,6 раз реже. Таковы результаты исследования с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, которых опрашивали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса, в углу в детстве стояли около 30% россиян, сейчас такое наказание практикуют в 19% семей, зато устные замечания, воспитательные наставления и нравоучения стали звучать в российских семьях чаще - родители взрослых россиян обращались к такому методу в 62% случаев, а современные родители поступают так в 76% случаев.В тройку популярных "старых" методов вошли также ограничения прогулок или просмотра телевизора и физические наказания: с шлепками и подзатыльниками были знакомы 20% юных россиян, с отцовским ремнем - 21% .Современные родители чаще предпочитают методы ограничительного характера, в частности, запрещают гаджеты, телевизор и прогулки. Наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников сейчас практикуют 13% , ремень используют 7% родителей."Несмотря на то, что в целом происходит изменение арсенала используемых методов воспитания, межпоколенческие практики передачи опыта воспитания детей внутри семьи остаются достаточно прочными. Если в детстве человек сталкивался с тем или иным методом воспитания, то он с большей вероятностью будет использовать его по отношению к своим детям", - констатируют специалисты.Ранее ВЦИОМ выяснил, как россияне предпочитают проводить свободное время: 87% респондентов любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, опрос
Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос
ВЦИОМ назвал самые популярные воспитательные меры в российских семьях
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Каждый третий взрослый россиянин в детстве стоял в углу, сейчас такой метод воспитания родители используют в 1,6 раз реже. Таковы результаты исследования с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, которых опрашивали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса, в углу в детстве стояли около 30% россиян, сейчас такое наказание практикуют в 19% семей, зато устные замечания, воспитательные наставления и нравоучения стали звучать в российских семьях чаще - родители взрослых россиян обращались к такому методу в 62% случаев, а современные родители поступают так в 76% случаев.
"Этот подход можно назвать универсальным, в детстве с ним столкнулись россияне из самых разных демографических групп, реже - жители села (52%) и россияне старшего возраста (55%)", - уточняется в сообщении центра.
В тройку популярных "старых" методов вошли также ограничения прогулок или просмотра телевизора и физические наказания: с шлепками и подзатыльниками были знакомы 20% юных россиян, с отцовским ремнем - 21% .
Современные родители чаще предпочитают методы ограничительного характера, в частности, запрещают гаджеты, телевизор и прогулки. Наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников сейчас практикуют 13% , ремень используют 7% родителей.
"Несмотря на то, что в целом происходит изменение арсенала используемых методов воспитания, межпоколенческие практики передачи опыта воспитания детей внутри семьи остаются достаточно прочными. Если в детстве человек сталкивался с тем или иным методом воспитания, то он с большей вероятностью будет использовать его по отношению к своим детям", - констатируют специалисты.
Ранее ВЦИОМ выяснил
, как россияне предпочитают проводить свободное время: 87% респондентов любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой.