https://crimea.ria.ru/20220809/skolko-rossiyan-v-detstve-stoyali-v-uglu-i-poluchali-remnya---opros-1124104596.html

Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос

Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос

Каждый третий взрослый россиянин в детстве стоял в углу, сейчас такой метод воспитания родители используют в 1,6 раз реже. Таковы результаты исследования с... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T07:33

2022-08-09T07:33

2022-08-09T07:33

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Каждый третий взрослый россиянин в детстве стоял в углу, сейчас такой метод воспитания родители используют в 1,6 раз реже. Таковы результаты исследования с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, которых опрашивали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса, в углу в детстве стояли около 30% россиян, сейчас такое наказание практикуют в 19% семей, зато устные замечания, воспитательные наставления и нравоучения стали звучать в российских семьях чаще - родители взрослых россиян обращались к такому методу в 62% случаев, а современные родители поступают так в 76% случаев.В тройку популярных "старых" методов вошли также ограничения прогулок или просмотра телевизора и физические наказания: с шлепками и подзатыльниками были знакомы 20% юных россиян, с отцовским ремнем - 21% .Современные родители чаще предпочитают методы ограничительного характера, в частности, запрещают гаджеты, телевизор и прогулки. Наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников сейчас практикуют 13% , ремень используют 7% родителей."Несмотря на то, что в целом происходит изменение арсенала используемых методов воспитания, межпоколенческие практики передачи опыта воспитания детей внутри семьи остаются достаточно прочными. Если в детстве человек сталкивался с тем или иным методом воспитания, то он с большей вероятностью будет использовать его по отношению к своим детям", - констатируют специалисты.Ранее ВЦИОМ выяснил, как россияне предпочитают проводить свободное время: 87% респондентов любят гулять в парке или лесу, мечтать, готовить и оставаться наедине с собой.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос