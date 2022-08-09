https://crimea.ria.ru/20220809/sem-munitsipalitetov-kryma-ostanutsya-bez-vody--adresa-1124106190.html

Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса

Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса

Семь муниципалитетов Крыма частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T09:37

2022-08-09T09:37

2022-08-09T09:37

крым

вода в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Семь муниципалитетов Крыма частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии до 15 часов ограничено водоснабжение симферопольских улиц Гурзуфской, 1,3, Киевской, 1а, 1/1,1/2.В Керчи до 18 часов воды не будет по улицам Первых Космонавтов, Парковой, Петрухина, Черноморской, Клинковского, 3, 5, Нестерова, 1, 3, 5, 7, Победы, 1 – 10, Мира, 1- 4, 6, 8, а также в Харьковском переулке.В Феодосии из-за повреждения на сетях ограничена подача ресурса для абонентов по адресам Назарова, 17-50, в Евпатории до 16 часов без водоснабжения Коса Южная.В Белогорском районе до 17.00 без подачи ресурса останется поселок Зуя. В Ленинском районе в течение дня воды не будет в населенных пунктах Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Красная Горка, Романово, в поселке Ленино снижено давление, возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения.Жителей бахчисарайского села Сирень просят не использовать воду из центрального водопровода, как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд, организован подвоз.

https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя