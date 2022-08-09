https://crimea.ria.ru/20220809/sem-munitsipalitetov-kryma-ostanutsya-bez-vody--adresa-1124106190.html
Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса
Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса
Семь муниципалитетов Крыма частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T09:37
2022-08-09T09:37
2022-08-09T09:37
крым
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Семь муниципалитетов Крыма частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии до 15 часов ограничено водоснабжение симферопольских улиц Гурзуфской, 1,3, Киевской, 1а, 1/1,1/2.В Керчи до 18 часов воды не будет по улицам Первых Космонавтов, Парковой, Петрухина, Черноморской, Клинковского, 3, 5, Нестерова, 1, 3, 5, 7, Победы, 1 – 10, Мира, 1- 4, 6, 8, а также в Харьковском переулке.В Феодосии из-за повреждения на сетях ограничена подача ресурса для абонентов по адресам Назарова, 17-50, в Евпатории до 16 часов без водоснабжения Коса Южная.В Белогорском районе до 17.00 без подачи ресурса останется поселок Зуя. В Ленинском районе в течение дня воды не будет в населенных пунктах Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Красная Горка, Романово, в поселке Ленино снижено давление, возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения.Жителей бахчисарайского села Сирень просят не использовать воду из центрального водопровода, как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд, организован подвоз.
https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Семь муниципалитетов Крыма частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за аварии до 15 часов ограничено водоснабжение симферопольских улиц Гурзуфской, 1,3, Киевской, 1а, 1/1,1/2.
В Керчи до 18 часов воды не будет по улицам Первых Космонавтов, Парковой, Петрухина, Черноморской, Клинковского, 3, 5, Нестерова, 1, 3, 5, 7, Победы, 1 – 10, Мира, 1- 4, 6, 8, а также в Харьковском переулке.
В Феодосии из-за повреждения на сетях ограничена подача ресурса для абонентов по адресам Назарова, 17-50, в Евпатории до 16 часов без водоснабжения Коса Южная.
В Белогорском районе до 17.00 без подачи ресурса останется поселок Зуя. В Ленинском районе в течение дня воды не будет в населенных пунктах Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Красная Горка, Романово, в поселке Ленино снижено давление, возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения.
Жителей бахчисарайского села Сирень просят не использовать воду из центрального водопровода, как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд, организован подвоз.