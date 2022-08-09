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Часть Симферополя до вечера осталась без света - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Часть Симферополя до вечера осталась без света
Часть Симферополя до вечера осталась без света - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Часть Симферополя до вечера осталась без света
Во вторник жители 12 улиц Симферополя до вечера останутся без электричества из-за капитального ремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T11:03
2022-08-09T11:03
крым
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Во вторник жители 12 улиц Симферополя до вечера останутся без электричества из-за капитального ремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Как ранее сообщалось, во вторник без воды из-за ремонтов в Крыму остались семь муниципалитетов Крыма.
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РИА Новости Крым
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крым, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Симферополя до вечера осталась без света

В Симферополе 12 улиц остались без электричества во вторник из-за капитального ремонта

11:03 09.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Во вторник жители 12 улиц Симферополя до вечера останутся без электричества из-за капитального ремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что до 17.00 подача электроэнергии прекращена для абонентов ул. Садовая, 18-36, (чет), 19-35 (нечет); ул. Подводников, 14-22 (чет), 13-25 (нечет); ул. Репина, 66-108 (чет), 75-99 (нечет); пер. Садовый, 12-16 (чет), 13-25 (нечет); ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет); ул. Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 (нечет); ул. Севастопольская, 250А; ул. Геническая, 2-4 (чет), 1-3 (нечет); пр-т Победы, 290, 312, 215-243 (нечет); ул. Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет); ул. Кубанская, 2; ул. Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет).
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
09:37
Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса
Как ранее сообщалось, во вторник без воды из-за ремонтов в Крыму остались семь муниципалитетов Крыма.
 
КрымОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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