https://crimea.ria.ru/20220809/chast-simferopolya-do-vechera-ostalas-bez-sveta-1124107767.html

Часть Симферополя до вечера осталась без света

Часть Симферополя до вечера осталась без света - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Часть Симферополя до вечера осталась без света

Во вторник жители 12 улиц Симферополя до вечера останутся без электричества из-за капитального ремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T11:03

2022-08-09T11:03

2022-08-09T11:03

крым

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Во вторник жители 12 улиц Симферополя до вечера останутся без электричества из-за капитального ремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Как ранее сообщалось, во вторник без воды из-за ремонтов в Крыму остались семь муниципалитетов Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220809/sem-munitsipalitetov-kryma-ostanutsya-bez-vody--adresa-1124106190.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя