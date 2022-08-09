Часть Симферополя до вечера осталась без света
В Симферополе 12 улиц остались без электричества во вторник из-за капитального ремонта
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Во вторник жители 12 улиц Симферополя до вечера останутся без электричества из-за капитального ремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что до 17.00 подача электроэнергии прекращена для абонентов ул. Садовая, 18-36, (чет), 19-35 (нечет); ул. Подводников, 14-22 (чет), 13-25 (нечет); ул. Репина, 66-108 (чет), 75-99 (нечет); пер. Садовый, 12-16 (чет), 13-25 (нечет); ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет); ул. Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 (нечет); ул. Севастопольская, 250А; ул. Геническая, 2-4 (чет), 1-3 (нечет); пр-т Победы, 290, 312, 215-243 (нечет); ул. Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет); ул. Кубанская, 2; ул. Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет).
Как ранее сообщалось, во вторник без воды из-за ремонтов в Крыму остались семь муниципалитетов Крыма.