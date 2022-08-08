https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-konkursnyy-upravlyayuschiy-firmy-zaderzhan-za-kommercheskiy-podkup-1124103642.html

В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп

В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп

В Крыму конкурсный управляющий фирмы и его подельник задержаны за коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничестве в нем. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T16:53

2022-08-08T16:53

2022-08-08T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму конкурсный управляющий фирмы и его подельник задержаны за коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничестве в нем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома России.По данным правоохранителей, конкурсный управляющий выявил задолженность компании "Крым-Инвест" перед "Крымской инвестиционной компанией" на сумму почти 102 млн рублей, которая образовалась из-за неисполнения обязательств по возврату денег по договорам займа с процентами. В связи с этим в адрес должника было направлено требование о погашении долга."Спустя время арбитражный управляющий, являющийся знакомым конкурсного управляющего, выступил посредником в решении этого вопроса, в результате чего представителю фирмы-должника было предложено за вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей ежемесячно приостановить процесс взыскания задолженности с ООО "Крым-Инвест", - рассказали в СК.Некоторое время оговоренные суммы передавались частями, затем были выдвинуты новые требования - за 7 млн рублей судебный процесс по взысканию задолженности будет не только затянут, но и прекращен вовсе. При получении денег конкурсного управляющего задержали.Посредника "взяли" в Волгограде, его уже этапировали в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий.В республиканском главке МВД добавили, что оба фигуранта дела находятся под стражей в изоляторе временного содержания. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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