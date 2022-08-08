https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-konkursnyy-upravlyayuschiy-firmy-zaderzhan-za-kommercheskiy-podkup-1124103642.html
В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп
В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп
В Крыму конкурсный управляющий фирмы и его подельник задержаны за коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничестве в нем. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T16:53
2022-08-08T16:53
2022-08-08T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму конкурсный управляющий фирмы и его подельник задержаны за коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничестве в нем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома России.По данным правоохранителей, конкурсный управляющий выявил задолженность компании "Крым-Инвест" перед "Крымской инвестиционной компанией" на сумму почти 102 млн рублей, которая образовалась из-за неисполнения обязательств по возврату денег по договорам займа с процентами. В связи с этим в адрес должника было направлено требование о погашении долга."Спустя время арбитражный управляющий, являющийся знакомым конкурсного управляющего, выступил посредником в решении этого вопроса, в результате чего представителю фирмы-должника было предложено за вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей ежемесячно приостановить процесс взыскания задолженности с ООО "Крым-Инвест", - рассказали в СК.Некоторое время оговоренные суммы передавались частями, затем были выдвинуты новые требования - за 7 млн рублей судебный процесс по взысканию задолженности будет не только затянут, но и прекращен вовсе. При получении денег конкурсного управляющего задержали.Посредника "взяли" в Волгограде, его уже этапировали в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий.В республиканском главке МВД добавили, что оба фигуранта дела находятся под стражей в изоляторе временного содержания. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html
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крымский следком, крым
В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп
В Крыму конкурсный управляющий фирмы и его подельник задержаны за коммерческий подкуп
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму конкурсный управляющий фирмы и его подельник задержаны за коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничестве в нем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома России.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении конкурсного управляющего "Крымской инвестиционной компании" и его знакомого – арбитражного управляющего. В зависимости от содеянного, органами следствия им вменяется коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере, и посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, конкурсный управляющий выявил задолженность компании "Крым-Инвест" перед "Крымской инвестиционной компанией" на сумму почти 102 млн рублей, которая образовалась из-за неисполнения обязательств по возврату денег по договорам займа с процентами. В связи с этим в адрес должника было направлено требование о погашении долга.
"Спустя время арбитражный управляющий, являющийся знакомым конкурсного управляющего, выступил посредником в решении этого вопроса, в результате чего представителю фирмы-должника было предложено за вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей ежемесячно приостановить процесс взыскания задолженности с ООО "Крым-Инвест", - рассказали в СК.
Некоторое время оговоренные суммы передавались частями, затем были выдвинуты новые требования - за 7 млн рублей судебный процесс по взысканию задолженности будет не только затянут, но и прекращен вовсе. При получении денег конкурсного управляющего задержали.
Посредника "взяли" в Волгограде, его уже этапировали в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий.
В республиканском главке МВД добавили, что оба фигуранта дела находятся под стражей в изоляторе временного содержания. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.