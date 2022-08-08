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Ученые из США смогли оживить свинью через час после смерти - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Ученые из США смогли оживить свинью через час после смерти
Ученые из США смогли оживить свинью через час после смерти - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Ученые из США смогли оживить свинью через час после смерти
Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных,... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T08:27
2022-08-08T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает РИА Новости со ссылкой журнал Nature.В ходе эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов.Результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, считают специалисты.
https://crimea.ria.ru/20220719/kardiolog-nazval-osnovnuyu-prichinu-smerti-rossiyan-1123886994.html
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сша, в мире, наука и технологии
Ученые из США смогли оживить свинью через час после смерти

Ученые Йельского университета восстановили работу внутренних органов свиньи после смерти

08:27 08.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСвинья
Свинья - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает РИА Новости со ссылкой журнал Nature.
В ходе эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.
По словам ученых, опыт показал, что после смерти клетки в органах млекопитающих, включая человека, не умирают в течение многих часов. Экспериментаторы заявляют, что смерть - это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов.
Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов.
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Результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, считают специалисты.
 
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