https://crimea.ria.ru/20220808/kak-vybrat-speluyu-i-vkusnuyu-dynyu--sovety-eksperta-1124095212.html
Как выбрать спелую и вкусную дыню – советы эксперта
Как выбрать спелую и вкусную дыню – советы эксперта - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Как выбрать спелую и вкусную дыню – советы эксперта
Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова дала несколько советов россиянам, как выбрать вкусную и спелую дыню. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T08:02
2022-08-08T08:02
2022-08-08T08:02
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова дала несколько советов россиянам, как выбрать вкусную и спелую дыню.По словам специалиста, цвет качественной дыни должен быть равномерным. Наличие зеленых пятен на корочке обычно говорит о недозрелости плода. Если на поверхности дыни есть сеточка, то при созревании она проявляется четче.Потемнения и коричневатые пятна на поверхности дыни указывают на высокую вероятность того, что плод переспел, слишком долго хранился и уже начал портиться, отметила Котельникова.Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии. Но если такая вмятинка остается на поверхности плода уже после нажатия, скорее всего, дыня переспела.Эксперт также рекомендует резать дыню только после того, как плод будет тщательно вымыт, поскольку на его поверхности могут находиться болезнетворные микробы.Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть очень быстро заветривается и становится непригодной для употребления в пищу. Кусочки дыни стоит поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой.Котельникова также советует съедать за раз не более 200-300 граммов дыни, поскольку она очень богата клетчаткой и в избыточных количествах может обладать слабительным эффектом.
https://crimea.ria.ru/20220721/pereedanie-arbuza-i-dyni-mozhet-privesti-k-otravleniyu--dietolog-1123910512.html
https://crimea.ria.ru/20220719/sezonnye-arbuzy-vliyayut-na-nervnuyu-sistemu---dietolog-1123887714.html
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общество, совет эксперта
Как выбрать спелую и вкусную дыню – советы эксперта
Эксперт Роскачества Котельникова дала советы, как выбрать вкусную и спелую дыню
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова дала несколько советов россиянам, как выбрать вкусную и спелую дыню.
"Спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у переспевшего плода часто появляется характерный "винный" запах", – рассказала специалист агентству
"Прайм".
По словам специалиста, цвет качественной дыни должен быть равномерным. Наличие зеленых пятен на корочке обычно говорит о недозрелости плода. Если на поверхности дыни есть сеточка, то при созревании она проявляется четче.
Потемнения и коричневатые пятна на поверхности дыни указывают на высокую вероятность того, что плод переспел, слишком долго хранился и уже начал портиться, отметила Котельникова.
Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии. Но если такая вмятинка остается на поверхности плода уже после нажатия, скорее всего, дыня переспела.
Эксперт также рекомендует резать дыню только после того, как плод будет тщательно вымыт, поскольку на его поверхности могут находиться болезнетворные микробы.
Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть очень быстро заветривается и становится непригодной для употребления в пищу. Кусочки дыни стоит поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой.
Котельникова также советует съедать за раз не более 200-300 граммов дыни, поскольку она очень богата клетчаткой и в избыточных количествах может обладать слабительным эффектом.