https://crimea.ria.ru/20220808/Kakoy-segodnya-prazdnik-8-avgusta-1118594480.html

Какой сегодня праздник: 8 августа

Какой сегодня праздник: 8 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Какой сегодня праздник: 8 августа

Восьмого августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В этот день в США состоялся первый турнир "Кубка Дэвиса", а в России появилась РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-08T00:00

2022-08-08T00:00

2022-08-07T22:51

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/44/1118594436_0:23:961:563_1920x0_80_0_0_050f04cb8db8965ea3e5894a403f7080.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Восьмого августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В этот день в США состоялся первый турнир "Кубка Дэвиса", а в России появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В это день родились выдающийся хирург-офтальмолог Святослав Федоров и женщина-космонавт Светлана Савицкая.Что празднуют в миреВсемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare". В этот день проводятся выставки и торжества в честь пушистых домоседов. Хозяева всячески балуют домашних питомцев, угощая деликатесами, покупая новые домики и игрушки. Бездомные кошки и коты также не остаются без внимания – зоозащитники организовывают сборы средств, которые в последствие направляют на покупку корма и содержание приютов.В профессиональной медицинской среде празднуют Международный день офтальмологии. Инициатива по учреждению памятной даты принадлежит российским офтальмологам, которые приурочили ее ко дню рождения выдающегося микрохирурга-офтальмолога, академика Российской Академии медицинских наук Святослава Федорова.В мире 8 августа отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста. Праздник приурочен к покорению вершины Монблан врачом Мишелем-Габриэлем Паккарду и горным проводником Жаком Бальма. В этот день в 1786 году им удалось достичь высшей точки Альп, находящейся на высоте 4810 метров над уровнем моря.8 августа в Туле чествуют символ города и отмечают День тульского пряника. В честь легендарного кондитерского изделия проводят фестивали и праздничные концерты. Гостей праздника знакомят с народными традициями, обычаями и обрядами, связанными с поеданием пряников.В США в этот день празднуют Национальный день замороженного заварного крема. Замороженный заварной крем был изобретен в 1919 году, но получил широкую известность только в 1933 году благодаря братьям Элтон и Арчи Кор из Кони-Айленда. В первый же уик-энд братья Кор продали 18 640 порций замороженного заварного крема.Знаменательные события8 августа 1899 года изобретатель Альберт Маршалл из города Миннесота (США) запатентовал холодильник. В серийное производство и массовую продажу агрегат производства компании "Дженерал Электрик" поступил только в 1910 году. Несмотря на высокую стоимость, хозяйки мгновенно оценили полезность "фабрики холода".Первый турнир за "Кубок Дэвиса" состоялся 8 августа 1900 года в Бруклайне (штат Массачусетс) на площадке Лонгвудского крикетного клуба. Кубок к соревнованиям Международной федерации лаун-тенниса был предоставлен американцем Дуайтом Дэвисом, именем которого и были названы состязания. За более чем вековую историю турнир стал крупнейшим международным командным соревнованием в мужском теннисе.8 августа 1924 года в Москве появилась первая Что празднуют в России и в мире в понедельник, 8 августа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости