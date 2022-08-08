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Какой сегодня праздник: 8 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Какой сегодня праздник: 8 августа
Какой сегодня праздник: 8 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Какой сегодня праздник: 8 августа
Восьмого августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В этот день в США состоялся первый турнир "Кубка Дэвиса", а в России появилась РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-08T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым.&nbsp;Восьмого августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В этот день в США состоялся первый турнир "Кубка Дэвиса", а в России появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В это день родились выдающийся хирург-офтальмолог Святослав Федоров и женщина-космонавт Светлана Савицкая.Что празднуют в миреВсемирный день кошек&nbsp;(World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа&nbsp;по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare". В этот день проводятся выставки и торжества в честь пушистых домоседов. Хозяева всячески балуют домашних питомцев, угощая деликатесами, покупая новые домики и игрушки. Бездомные кошки и коты также не остаются без внимания – зоозащитники организовывают сборы средств, которые в последствие направляют на покупку корма и содержание приютов.В профессиональной медицинской среде празднуют&nbsp;Международный&nbsp;день офтальмологии. Инициатива по учреждению памятной даты принадлежит российским офтальмологам, которые приурочили ее ко дню рождения выдающегося микрохирурга-офтальмолога, академика Российской Академии медицинских наук Святослава Федорова.В мире 8 августа отмечается&nbsp;Международный день альпинизма&nbsp;или&nbsp;День альпиниста.&nbsp; Праздник приурочен к покорению вершины Монблан врачом Мишелем-Габриэлем Паккарду и горным проводником Жаком Бальма. В этот день в 1786 году им удалось достичь высшей точки Альп, находящейся на высоте 4810 метров над уровнем моря.8 августа в Туле чествуют символ города и отмечают&nbsp;День тульского пряника.&nbsp;В честь легендарного кондитерского изделия проводят фестивали и праздничные концерты. Гостей праздника знакомят с народными традициями, обычаями и обрядами, связанными с поеданием пряников.В США в этот день празднуют&nbsp;Национальный день замороженного заварного крема. Замороженный заварной крем был изобретен в 1919 году, но получил широкую известность только в 1933 году благодаря братьям Элтон и Арчи Кор из Кони-Айленда. В первый же уик-энд братья Кор продали 18 640 порций замороженного заварного крема.Знаменательные события8 августа 1899 года изобретатель Альберт Маршалл из города Миннесота (США)&nbsp;запатентовал холодильник. В серийное производство и массовую продажу агрегат производства компании "Дженерал Электрик" поступил только в 1910 году. Несмотря на высокую стоимость, хозяйки мгновенно оценили полезность "фабрики холода".Первый турнир за&nbsp;"Кубок Дэвиса"&nbsp;состоялся 8 августа 1900 года в Бруклайне (штат Массачусетс) на площадке Лонгвудского крикетного клуба. Кубок к соревнованиям&nbsp;Международной федерации лаун-тенниса&nbsp;был предоставлен американцем Дуайтом Дэвисом, именем которого и были названы состязания. За более чем вековую историю турнир стал крупнейшим международным командным соревнованием в мужском теннисе.8 августа 1924 года в Москве появилась&nbsp;первая Что празднуют в России и в мире в понедельник, 8 августа
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 8 августа

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 8 августа

00:00 08.08.2022
 
© Фото: pixabay.comАльпинист
Альпинист
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Восьмого августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В этот день в США состоялся первый турнир "Кубка Дэвиса", а в России появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В это день родились выдающийся хирург-офтальмолог Святослав Федоров и женщина-космонавт Светлана Савицкая.

Что празднуют в мире

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare". В этот день проводятся выставки и торжества в честь пушистых домоседов. Хозяева всячески балуют домашних питомцев, угощая деликатесами, покупая новые домики и игрушки. Бездомные кошки и коты также не остаются без внимания – зоозащитники организовывают сборы средств, которые в последствие направляют на покупку корма и содержание приютов.
В профессиональной медицинской среде празднуют Международный день офтальмологии. Инициатива по учреждению памятной даты принадлежит российским офтальмологам, которые приурочили ее ко дню рождения выдающегося микрохирурга-офтальмолога, академика Российской Академии медицинских наук Святослава Федорова.
В мире 8 августа отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста.  Праздник приурочен к покорению вершины Монблан врачом Мишелем-Габриэлем Паккарду и горным проводником Жаком Бальма. В этот день в 1786 году им удалось достичь высшей точки Альп, находящейся на высоте 4810 метров над уровнем моря.
8 августа в Туле чествуют символ города и отмечают День тульского пряника. В честь легендарного кондитерского изделия проводят фестивали и праздничные концерты. Гостей праздника знакомят с народными традициями, обычаями и обрядами, связанными с поеданием пряников.
В США в этот день празднуют Национальный день замороженного заварного крема. Замороженный заварной крем был изобретен в 1919 году, но получил широкую известность только в 1933 году благодаря братьям Элтон и Арчи Кор из Кони-Айленда. В первый же уик-энд братья Кор продали 18 640 порций замороженного заварного крема.

Знаменательные события

8 августа 1899 года изобретатель Альберт Маршалл из города Миннесота (США) запатентовал холодильник. В серийное производство и массовую продажу агрегат производства компании "Дженерал Электрик" поступил только в 1910 году. Несмотря на высокую стоимость, хозяйки мгновенно оценили полезность "фабрики холода".
Первый турнир за "Кубок Дэвиса" состоялся 8 августа 1900 года в Бруклайне (штат Массачусетс) на площадке Лонгвудского крикетного клуба. Кубок к соревнованиям Международной федерации лаун-тенниса был предоставлен американцем Дуайтом Дэвисом, именем которого и были названы состязания. За более чем вековую историю турнир стал крупнейшим международным командным соревнованием в мужском теннисе.
8 августа 1924 года в Москве появилась первая Что празднуют в России и в мире в понедельник, 8 августа
 
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