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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье и в начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье и в начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 18...20 градусов тепла, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.В Алуште, Ялте, Евпатории, Судаке,Феодосии переменная облачность. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

00:01 07.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье и в начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Порывы северо-восточного ветра в отдельных районах будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +26, днем столбики термометров поднимутся до +30…35, в горах +23…28", — говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 18...20 градусов тепла, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.
В Алуште, Ялте, Евпатории, Судаке,Феодосии переменная облачность. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.
 
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