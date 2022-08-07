https://crimea.ria.ru/20220807/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1124087631.html

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье и в начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T00:01

2022-08-07T00:01

2022-08-07T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье и в начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но ветреную погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 18...20 градусов тепла, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32.В Алуште, Ялте, Евпатории, Судаке,Феодосии переменная облачность. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество