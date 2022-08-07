https://crimea.ria.ru/20220807/nazvany-samye-byudzhetnye-goroda-rossii-dlya-semeynogo-otdykha-v-sentyabre-1124090738.html

Названы самые бюджетные города России для семейного отдыха в сентябре

Названы самые бюджетные города России для семейного отдыха в сентябре - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Названы самые бюджетные города России для семейного отдыха в сентябре

Самые бюджетные варианты размещения семейных туристов в России в начале осени можно найти в Анапе, Евпатории, Екатеринбурге и Пятигорске. Об этом... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T14:23

2022-08-07T14:23

2022-08-07T14:23

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крым

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самые бюджетные варианты размещения семейных туристов в России в начале осени можно найти в Анапе, Евпатории, Екатеринбурге и Пятигорске. Об этом свидетельствуют данные рейтинга городов с недорогим размещением в августе и сентября, опубликованный российским сервисом бронирования отелей и квартир Tvil.ru."Спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года", - уточнили аналитики.Отмечается, что "самыми семейными городами бархатного сезона" стали Пятигорск и Сортавала. В десятку городов, куда в начале осени приезжает больше всего российских семей, также вошли Москва, Казань, Зеленоградск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анапа и Евпатория. Туристы с детьми бронируют отель или квартиру в августе и сентябре от 3 до 5 тысяч рублей в сутки.В Евпатории можно арендовать жилье за 3 900 рублей в сутки. Здесь туристы планируют провести девять ночей. В Анапе размещение обойдется в 3 706 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 713 руб, в Казани – 4 390, в Сортавале – 5 714, в Зеленоградске – 5 683 руб., в Москве – 4 262 руб., в Нижнем Новгороде – 3 878, в Екатеринбурге – 2 691 руб., в Пятигорске – 3 327 рублей.

https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html

https://crimea.ria.ru/20220804/kakuyu-chast-rossiyskikh-turistov-privlekaet-krym--opros-1124054012.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, общество, туризм в крыму