https://crimea.ria.ru/20220807/esche-odin-komandir-islamskogo-dzhikhada-pogib-pri-udare-po-sektoru-gaza-1124089025.html

Еще один командир "Исламского джихада" погиб при ударе по сектору Газа

Еще один командир "Исламского джихада" погиб при ударе по сектору Газа - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Еще один командир "Исламского джихада" погиб при ударе по сектору Газа

Высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб после авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T09:17

2022-08-07T09:17

2022-08-07T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб после авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом со ссылкой на заявление военного крыла движения "Бригады аль-Кудс" пишет РИА Новости.Ранее 5 августа в результате удара израильских самолетов погиб один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари. Он командовал военным крылом группировки, именуемым "Бригадами аль-Кудс", в северной части анклава.В минздраве анклава в свою очередь сообщают, что в результате удара погибли 32 человека, ранения получили 215 людей.Ранее армия Израиля сообщила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в анклаве. В тыловых приграничных районах Израиля объявлено чрезвычайное положение.

https://crimea.ria.ru/20220805/odin-iz-komandirov-islamskogo-dzhikhada-pogib-pri-aviaudare-po-gaze-1124080335.html

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