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В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы
В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы - РИА Новости Крым, 06.08.2022
В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы
Взрывы прогремели ночью в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T09:31
2022-08-06T09:31
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Атаки на освобожденный регион со стороны Украины происходят регулярно. Накануне боевики ВСУ дважды за сутки ударили по Запорожской АЭС. Артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции, степень повреждения уточняют специалисты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, происшествия
В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы

Член ВГА Рогов: в Запорожье ночью прогремели сильные взрывы

09:31 06.08.2022
 
© Anatoliy Volkov/wikimedia.orgДнепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
© Anatoliy Volkov/wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Эта ночь в Запорожье была громкой. Около 3:45 и в начале пятого горожане слышали взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.
Атаки на освобожденный регион со стороны Украины происходят регулярно. Накануне боевики ВСУ дважды за сутки ударили по Запорожской АЭС. Артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции, степень повреждения уточняют специалисты.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьПроисшествия
 
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