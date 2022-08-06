https://crimea.ria.ru/20220806/v-zaporozhe-nochyu-progremeli-silnye-vzryvy-1124084470.html

В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы

В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы - РИА Новости Крым, 06.08.2022

В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы

Взрывы прогремели ночью в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T09:31

2022-08-06T09:31

2022-08-06T09:31

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Атаки на освобожденный регион со стороны Украины происходят регулярно. Накануне боевики ВСУ дважды за сутки ударили по Запорожской АЭС. Артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции, степень повреждения уточняют специалисты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия