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В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи

В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи - РИА Новости Крым, 06.08.2022

В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи

В Керчи местный житель, вооружившись пистолетом, угрожал расправой медикам скорой помощи. Он задержан, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T12:37

2022-08-06T12:37

2022-08-06T12:37

происшествия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи местный житель, вооружившись пистолетом, угрожал расправой медикам скорой помощи. Он задержан, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.Как рассказали правоохранители, в одном из автомобилей скорой помощи сработала тревожная сигнализация. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и увидел, как агрессивный мужчина с пистолетом угрожает физическим насилием медикам.Росгвардейцы задержали нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. Уточняется, что изъятый у агрессивного керчанина пистолет - пневматический.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, керчь