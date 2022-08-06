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В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи
В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи - РИА Новости Крым, 06.08.2022
В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи
В Керчи местный житель, вооружившись пистолетом, угрожал расправой медикам скорой помощи. Он задержан, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T12:37
2022-08-06T12:37
2022-08-06T12:37
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи местный житель, вооружившись пистолетом, угрожал расправой медикам скорой помощи. Он задержан, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.Как рассказали правоохранители, в одном из автомобилей скорой помощи сработала тревожная сигнализация. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и увидел, как агрессивный мужчина с пистолетом угрожает физическим насилием медикам.Росгвардейцы задержали нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. Уточняется, что изъятый у агрессивного керчанина пистолет - пневматический.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, керчь
В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи
В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал расправой медикам скорой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Керчи местный житель, вооружившись пистолетом, угрожал расправой медикам скорой помощи. Он задержан, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.
Как рассказали правоохранители, в одном из автомобилей скорой помощи сработала тревожная сигнализация. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и увидел, как агрессивный мужчина с пистолетом угрожает физическим насилием медикам.
"Как выяснилось, бригада экстренной службы, вызванная для оказания квалифицированной помощи травмированному местному жителю, столкнулась с неадекватным поведением его нетрезвого приятеля", - уточнили в ведомстве.
Росгвардейцы задержали нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. Уточняется, что изъятый у агрессивного керчанина пистолет - пневматический.