https://crimea.ria.ru/20220806/erdogan-predlozhil-putinu-vstretitsya-s-zelenskim-v-turtsii-1124086978.html

Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T16:16

2022-08-06T16:16

2022-08-06T16:16

политика

владимир путин (политик)

владимир зеленский (президент украины)

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским.Турецкий лидер подтвердил намерение продолжать всестороннее сотрудничество с Россией.Также он проинформировал, что Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, которая предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов долларов."Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава Турции.Эрдоган добавил, что со своим российским коллегой обсудил использование карты "Мир" на территории Турции. По его словам, уже пять турецких банков работают в этом направлении.Как сообщалось, по итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях и приняли совместное заявление по ряду вопросов.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган