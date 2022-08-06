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Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T16:16
2022-08-06T16:16
политика
владимир путин (политик)
владимир зеленский (президент украины)
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским.Турецкий лидер подтвердил намерение продолжать всестороннее сотрудничество с Россией.Также он проинформировал, что Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, которая предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов долларов."Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава Турции.Эрдоган добавил, что со своим российским коллегой обсудил использование карты "Мир" на территории Турции. По его словам, уже пять турецких банков работают в этом направлении.Как сообщалось, по итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях и приняли совместное заявление по ряду вопросов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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политика, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

16:16 06.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским.
"Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер подтвердил намерение продолжать всестороннее сотрудничество с Россией.
"Мы будем продолжать развивать диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", - сказал Эрдоган.
Также он проинформировал, что Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, которая предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов долларов.
"Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава Турции.
Эрдоган добавил, что со своим российским коллегой обсудил использование карты "Мир" на территории Турции. По его словам, уже пять турецких банков работают в этом направлении.
Как сообщалось, по итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях и приняли совместное заявление по ряду вопросов.
 
ПолитикаВладимир Путин (политик)Владимир Зеленский (президент Украины)Реджеп Тайип Эрдоган
 
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