https://crimea.ria.ru/20220805/skolko-rossiyan-doveryayut-putinu--opros-1124077163.html

Сколько россиян доверяют Путину – опрос

Сколько россиян доверяют Путину – опрос - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Сколько россиян доверяют Путину – опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют около 81% россиян, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T14:59

2022-08-05T14:59

2022-08-05T14:59

общество

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доверяют около 81% россиян, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Показатель одобрения деятельности главы государства в последнюю неделю июля составил 78,1%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,8% и 52,8% соответственно.Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40,3%, КПРФ – 10,6%, ЛДПР – 7,9%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,5%, "Новые люди" – 4,4%.Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

https://crimea.ria.ru/20220801/chego-boyatsya-zhiteli-kryma-i-pochemu---opros-1124027131.html

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2022

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общество, владимир путин (политик)