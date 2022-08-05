https://crimea.ria.ru/20220805/skolko-rossiyan-doveryayut-putinu--opros-1124077163.html
Сколько россиян доверяют Путину – опрос
Сколько россиян доверяют Путину – опрос - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Сколько россиян доверяют Путину – опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют около 81% россиян, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T14:59
2022-08-05T14:59
2022-08-05T14:59
общество
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доверяют около 81% россиян, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Показатель одобрения деятельности главы государства в последнюю неделю июля составил 78,1%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,8% и 52,8% соответственно.Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40,3%, КПРФ – 10,6%, ЛДПР – 7,9%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,5%, "Новые люди" – 4,4%.Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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общество, владимир путин (политик)
Сколько россиян доверяют Путину – опрос
Опрос ВЦИОМ: президенту Путину доверяют 81% россиян, премьеру Мишустину – 63%
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доверяют около 81% россиян, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов (+0,1% за неделю), Михаилу Мишустину – 63,3% (+1,2% за неделю)", – говорится в пресс-релизе по итогам исследования.
Показатель одобрения деятельности главы государства в последнюю неделю июля составил 78,1%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,8% и 52,8% соответственно.
Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40,3%, КПРФ – 10,6%, ЛДПР – 7,9%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,5%, "Новые люди" – 4,4%.
Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.