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РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней

РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней - РИА Новости Крым, 05.08.2022

РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней

С момента увеличения беспроцентного периода использования кредитных карт РНКБ Банк (ПАО) с 55 дней до 115 дней клиенты банка оформили более 10 тысяч таких карт. РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:51

2022-08-05T13:51

2022-08-05T13:51

рнкб (пао)

экономика

крым

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С момента увеличения беспроцентного периода использования кредитных карт РНКБ Банк (ПАО) с 55 дней до 115 дней клиенты банка оформили более 10 тысяч таких карт. Около 50% заявок на получение карты были оформлены дистанционно (в мобильном приложении, на сайте банка и пр.) без визита в офис.Условия и ключевые преимущества кредитной карты с увеличенным льготным периодом сохраняются, в их числе:- бесплатное открытие и годовое обслуживание;- лимит до 1 млн рублей;- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.Каждый новый месяц – это начало нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.Кроме того, во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.На сегодняшний день РНКБ выдал более 1,2 млн кредитных карт. Ежедневно держатели кредитных карт совершают с их помощью покупки в среднем на сумму 135 млн рублей.Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.(*) возрастное ограничение по пользованию приложением 18+Партнерский материал

https://crimea.ria.ru/20220802/rnkb-za-7-mesyatsev-vydal-bolee-10-mlrd-rubley-ipotechnykh-kreditov-1124033340.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым