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РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней
РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней - РИА Новости Крым, 05.08.2022
РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней
С момента увеличения беспроцентного периода использования кредитных карт РНКБ Банк (ПАО) с 55 дней до 115 дней клиенты банка оформили более 10 тысяч таких карт. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:51
2022-08-05T13:51
2022-08-05T13:51
рнкб (пао)
экономика
крым
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С момента увеличения беспроцентного периода использования кредитных карт РНКБ Банк (ПАО) с 55 дней до 115 дней клиенты банка оформили более 10 тысяч таких карт. Около 50% заявок на получение карты были оформлены дистанционно (в мобильном приложении, на сайте банка и пр.) без визита в офис.Условия и ключевые преимущества кредитной карты с увеличенным льготным периодом сохраняются, в их числе:- бесплатное открытие и годовое обслуживание;- лимит до 1 млн рублей;- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.Каждый новый месяц – это начало нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.Кроме того, во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.На сегодняшний день РНКБ выдал более 1,2 млн кредитных карт. Ежедневно держатели кредитных карт совершают с их помощью покупки в среднем на сумму 135 млн рублей.Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.(*) возрастное ограничение по пользованию приложением 18+Партнерский материал
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рнкб (пао), экономика, крым
С момента увеличения беспроцентного периода использования кредитных карт РНКБ Банк (ПАО) с 55 дней до 115 дней клиенты банка оформили более 10 тысяч таких карт. Около 50% заявок на получение карты были оформлены дистанционно (в мобильном приложении, на сайте банка и пр.) без визита в офис.
Условия и ключевые преимущества кредитной карты с увеличенным льготным периодом сохраняются, в их числе:
- бесплатное открытие и годовое обслуживание;
- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.
Каждый новый месяц – это начало нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.
Кроме того, во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.
"С учетом обновленных условий кредитная карта РНКБ является одним из самых выгодных предложений на рынке, поэтому популярность этого продукта увеличилась еще больше, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В скором времени будет реализована возможность увеличить срок льготного периода по действующей кредитной карте в мобильном приложении (*) или в любом офисе банка".
На сегодняшний день РНКБ
выдал более 1,2 млн кредитных карт. Ежедневно держатели кредитных карт совершают с их помощью покупки в среднем на сумму 135 млн рублей.
Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.
(*) возрастное ограничение по пользованию приложением 18+