https://crimea.ria.ru/20220805/putin-ogranichil-sdelki-s-aktsiyami-dlya-predstaviteley-nedruzhestvennykh-stran-1124077283.html

Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран

Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран

Представителям недружественных стран, которые владеют акциями стратегических предприятий Российской Федерации, запрещено совершать сделки с этими акциями до 31... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T15:03

2022-08-05T15:03

2022-08-05T15:04

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Представителям недружественных стран, которые владеют акциями стратегических предприятий Российской Федерации, запрещено совершать сделки с этими акциями до 31 декабря 2022 года. Запрет установлен в связи с указом президента России Владимира Путина, опубликованным на портале правовой информации.Указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых стран и международных организаций Владимир Путин подписал в пятницу, 5 августа. Он также затрагивает сделки с долями в месторождении "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении.Согласно тексту документа, запрещенные сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента РФ, он же может неоднократно продлить срок действия введенных ограничений.Ранее российский лидер подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.

https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-ne-budet-rabotat-s-nedruzhestvennymi-stranami-sebe-v-uscherb--putin-1124025542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), закон и право