https://crimea.ria.ru/20220805/putin-ogranichil-sdelki-s-aktsiyami-dlya-predstaviteley-nedruzhestvennykh-stran-1124077283.html
Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран
Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран
Представителям недружественных стран, которые владеют акциями стратегических предприятий Российской Федерации, запрещено совершать сделки с этими акциями до 31... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T15:03
2022-08-05T15:03
2022-08-05T15:04
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:85:3027:1788_1920x0_80_0_0_2c8df4bec3c9026ec371fd2a38971598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Представителям недружественных стран, которые владеют акциями стратегических предприятий Российской Федерации, запрещено совершать сделки с этими акциями до 31 декабря 2022 года. Запрет установлен в связи с указом президента России Владимира Путина, опубликованным на портале правовой информации.Указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых стран и международных организаций Владимир Путин подписал в пятницу, 5 августа. Он также затрагивает сделки с долями в месторождении "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении.Согласно тексту документа, запрещенные сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента РФ, он же может неоднократно продлить срок действия введенных ограничений.Ранее российский лидер подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.
https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-ne-budet-rabotat-s-nedruzhestvennymi-stranami-sebe-v-uscherb--putin-1124025542.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_001a45997d53270ed0cc07bd0126c1ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), закон и право
Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран
Президент Путин подписал указ о спецмерах в финансовой и топливно-энергетической сферах
15:03 05.08.2022 (обновлено: 15:04 05.08.2022)