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Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт
Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт
Часть вооружений, которые Запад поставляет Киеву, не попадает на фронт и вывозится в другие страны через Турцию, заявил заведующий отделом евразийской... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T07:55
2022-08-05T07:55
украина
турция
мнения
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Часть вооружений, которые Запад поставляет Киеву, не попадает на фронт и вывозится в другие страны через Турцию, заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.В частности, по его словам, поставляемое Киеву западное оружие попадает в руки сирийских туркоманов. Евсеев отметил, что это выгодно России, поскольку из этого оружия не стреляют по российским военным."Есть и более масштабные поставки вооружений через Турцию в другие государства, которые не доходят до линии фронта. Получается, что это отвечает российским интересам, потому, что часть вооружений выходит из игры. Мы таким образом спасаем жизни собственных военнослужащих", – констатировал эксперт.В конце июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Ранее Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на 275 миллионов долларов. В частности, планируется поставить 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: чем дольше Запад будет "накачивать" Украину оружием, тем дольше продлится конфликт и агония киевского нацистского режима. Лавров также назвал "шизофренией" призывы лидеров некоторых западных стран расходовать средства Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.
https://crimea.ria.ru/20220705/postavlyaemoe-ukraine-oruzhie-uzhe-raspolzaetsya-po-blizhnemu-vostoku--shoygu-1123751394.html
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украина, турция, мнения, специальная военная операция рф на украине
Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт

Эксперт Евсеев: часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию в другие страны

07:55 05.08.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Часть вооружений, которые Запад поставляет Киеву, не попадает на фронт и вывозится в другие страны через Турцию, заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
"Турция очень активно вовлечена в ряд процессов, которые затрагивают интересы России. Например, по имеющейся информации, через территорию Украины идет огромное количество военной продукции, которая попадает не на линию фронта, а через Турцию – в другие государства и в отдельные организации", – сказал аналитик на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В частности, по его словам, поставляемое Киеву западное оружие попадает в руки сирийских туркоманов. Евсеев отметил, что это выгодно России, поскольку из этого оружия не стреляют по российским военным.
"Есть и более масштабные поставки вооружений через Турцию в другие государства, которые не доходят до линии фронта. Получается, что это отвечает российским интересам, потому, что часть вооружений выходит из игры. Мы таким образом спасаем жизни собственных военнослужащих", – констатировал эксперт.
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В конце июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
Ранее Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на 275 миллионов долларов. В частности, планируется поставить 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: чем дольше Запад будет "накачивать" Украину оружием, тем дольше продлится конфликт и агония киевского нацистского режима. Лавров также назвал "шизофренией" призывы лидеров некоторых западных стран расходовать средства Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.
 
УкраинаТурцияМненияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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