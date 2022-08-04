https://crimea.ria.ru/20220804/vooruzhennye-sily-belarussii-zadeystvuyut-v-ucheniyakh-na-territorii-rossii-1124060168.html
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России
Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T11:09
2022-08-04T11:09
2022-08-04T11:53
белоруссия
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293695_0:0:2544:1432_1920x0_80_0_0_b6bcee0d8eb91d606139731420afa507.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.В ведомстве уточнили, что участие в учениях примут военнослужащие одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.Отмечается, что практические действия учения стартуют 30 августа. Маневры будут проходить на тринадцати полигонах Восточного военного округа и продлятся до 5 сентября.Ранее 4 августа сообщалось, что народно-освободительная армия Китая начала масштабные учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
https://crimea.ria.ru/20220625/rossiya-peredaet-belorussii-kompleksy-iskander-m-1123655334.html
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293695_411:0:2544:1600_1920x0_80_0_0_24e7059b0058c61e5b2a90713108655b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, армия и флот
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России
Минобороны Белоруссии заявило об участии военных республики в учениях в РФ
11:09 04.08.2022 (обновлено: 11:53 04.08.2022)