https://crimea.ria.ru/20220804/vooruzhennye-sily-belarussii-zadeystvuyut-v-ucheniyakh-na-territorii-rossii-1124060168.html

Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России

Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России

Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T11:09

2022-08-04T11:09

2022-08-04T11:53

белоруссия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.В ведомстве уточнили, что участие в учениях примут военнослужащие одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.Отмечается, что практические действия учения стартуют 30 августа. Маневры будут проходить на тринадцати полигонах Восточного военного округа и продлятся до 5 сентября.Ранее 4 августа сообщалось, что народно-освободительная армия Китая начала масштабные учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

https://crimea.ria.ru/20220625/rossiya-peredaet-belorussii-kompleksy-iskander-m-1123655334.html

белоруссия

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2022

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белоруссия, армия и флот