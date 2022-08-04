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Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России
Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T11:09
2022-08-04T11:53
белоруссия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.В ведомстве уточнили, что участие в учениях примут военнослужащие одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.Отмечается, что практические действия учения стартуют 30 августа. Маневры будут проходить на тринадцати полигонах Восточного военного округа и продлятся до 5 сентября.Ранее 4 августа сообщалось, что народно-освободительная армия Китая начала масштабные учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
https://crimea.ria.ru/20220625/rossiya-peredaet-belorussii-kompleksy-iskander-m-1123655334.html
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белоруссия, армия и флот
Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России

Минобороны Белоруссии заявило об участии военных республики в учениях в РФ

11:09 04.08.2022 (обновлено: 11:53 04.08.2022)
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении на территории России. Маневры начнутся 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.
"Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении министрества в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что участие в учениях примут военнослужащие одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.
Отмечается, что практические действия учения стартуют 30 августа. Маневры будут проходить на тринадцати полигонах Восточного военного округа и продлятся до 5 сентября.
Ранее 4 августа сообщалось, что народно-освободительная армия Китая начала масштабные учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 18:53
Россия передает Белоруссии комплексы "Искандер-М"
 
БелоруссияАрмия и флот
 
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