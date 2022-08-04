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В каких регионах больше всего курят - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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В каких регионах больше всего курят
В каких регионах больше всего курят - РИА Новости Крым, 04.08.2022
В каких регионах больше всего курят
Список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года возглавили Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Именно в этих... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T07:56
2022-08-04T07:56
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года возглавили Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Именно в этих регионах куплено больше всего пачек сигарет на одного человека в день, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Так, в Нижегородской области на одного жителя было куплено 4, 44 пачки сигарет, в Санкт-Петербурге – 3,96, в Краснодарском краем – 3, 42, в Магаданской области – 2, 65 и Камчатском крае – 2, 09. Также в список вошли Сахалинская и Рязанская области, Москва, Республика Крым и Севастополь. При этом, согласно данным, за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.При этом, данная продукция дорожает не так быстро – за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку, рассказывают аналитики.
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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здоровье, общество
В каких регионах больше всего курят

Аналитики выяснили, какие регионы России являются самыми курящими

07:56 04.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа противопожарного оборудования
Продажа противопожарного оборудования - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года возглавили Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Именно в этих регионах куплено больше всего пачек сигарет на одного человека в день, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Так, в Нижегородской области на одного жителя было куплено 4, 44 пачки сигарет, в Санкт-Петербурге – 3,96, в Краснодарском краем – 3, 42, в Магаданской области – 2, 65 и Камчатском крае – 2, 09. Также в список вошли Сахалинская и Рязанская области, Москва, Республика Крым и Севастополь.
При этом, согласно данным, за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.
При этом, данная продукция дорожает не так быстро – за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку, рассказывают аналитики.
 
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