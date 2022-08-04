https://crimea.ria.ru/20220804/v-kakikh-regionakh-bolshe-vsego-kuryat-1124057102.html

В каких регионах больше всего курят

В каких регионах больше всего курят - РИА Новости Крым, 04.08.2022

В каких регионах больше всего курят

Список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года возглавили Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Именно в этих... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T07:56

2022-08-04T07:56

2022-08-04T07:56

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года возглавили Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Именно в этих регионах куплено больше всего пачек сигарет на одного человека в день, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Так, в Нижегородской области на одного жителя было куплено 4, 44 пачки сигарет, в Санкт-Петербурге – 3,96, в Краснодарском краем – 3, 42, в Магаданской области – 2, 65 и Камчатском крае – 2, 09. Также в список вошли Сахалинская и Рязанская области, Москва, Республика Крым и Севастополь. При этом, согласно данным, за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.При этом, данная продукция дорожает не так быстро – за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку, рассказывают аналитики.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество