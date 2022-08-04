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Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
В Крыму за сутки выявлено 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 53, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T10:18
2022-08-04T10:22
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 53, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Умерших от болезни в Республике Крым нет, в Севастополе скончался один человек в возрасте 44 лет."По состоянию на утро 4 августа в городе зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 44 лет", — сообщили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 810 человек, выздоровели 83 038.В Крыму за сутки выздоровели 103 человека, выздоровевших за весь период – 178 120.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению ученого привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно.
https://crimea.ria.ru/20220802/stalo-izvestno-sostoyanie-edinstvennogo-v-rossii-patsienta-s-ospoy-obezyan-1124039324.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе

В Крыму за сутки подтвердили 143 новых заражений ковидом, в Севастополе – 53

10:18 04.08.2022 (обновлено: 10:22 04.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет.
В Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет. - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 53, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
"На территории Республики Крым зарегистрировано 143 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 779 положительных на Covid-19", —говорится в сообщении.
Умерших от болезни в Республике Крым нет, в Севастополе скончался один человек в возрасте 44 лет.
"По состоянию на утро 4 августа в городе зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 44 лет", — сообщили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 810 человек, выздоровели 83 038.
В Крыму за сутки выздоровели 103 человека, выздоровевших за весь период – 178 120.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению ученого привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно.
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 17:02
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