https://crimea.ria.ru/20220804/operativnye-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124059241.html

Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе

Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе

В Крыму за сутки выявлено 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 53, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T10:18

2022-08-04T10:18

2022-08-04T10:22

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 53, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Умерших от болезни в Республике Крым нет, в Севастополе скончался один человек в возрасте 44 лет."По состоянию на утро 4 августа в городе зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 44 лет", — сообщили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 810 человек, выздоровели 83 038.В Крыму за сутки выздоровели 103 человека, выздоровевших за весь период – 178 120.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению ученого привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно.

https://crimea.ria.ru/20220802/stalo-izvestno-sostoyanie-edinstvennogo-v-rossii-patsienta-s-ospoy-obezyan-1124039324.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф