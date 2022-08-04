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"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида - РИА Новости Крым, 04.08.2022
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
В среду в России был зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. В Крыму выявили 127 случаев заражения, в Севастополе – 27, умер один... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду в России был зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. В Крыму выявили 127 случаев заражения, в Севастополе – 27, умер один человек. В Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент нет необходимости ужесточать коронавирусные меры. Но с ростом заболеваемости ограничения могут все же вернуться. В крымских больницах уже возобновили "антиковидный" режим: строго стали проверять температуру и наличие маски, призвали соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки. Гражданам советуют проходить ревакцинацию раз в полгода и использовать маски в общественных местах. Так что нельзя исключать, что болезнь снова может вернуться в жизнь граждан с новыми ограничениями.Корреспондент РИА Новости Крым решил узнать у крымчан, боятся ли они ковида сейчас.
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2022
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Опрос РИА Новости Крым. Боятся ли крымчане возвращения ковида и новых ограничений
Опрос РИА Новости Крым. Боятся ли крымчане возвращения ковида и новых ограничений
2022-08-04T19:22
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PT2M05S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, видео, визуал, крым, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, видео
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
Рост ковидной статистики: боятся ли крымчане повторения пандемии - опрос