Рейтинг@Mail.ru
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида - РИА Новости Крым, 04.08.2022
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
В среду в России был зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. В Крыму выявили 127 случаев заражения, в Севастополе – 27, умер один... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
общество
видео
визуал
крым
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681420_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26306cc12fb54cd1512ab333c025b3c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду в России был зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. В Крыму выявили 127 случаев заражения, в Севастополе – 27, умер один человек. В Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент нет необходимости ужесточать коронавирусные меры. Но с ростом заболеваемости ограничения могут все же вернуться. В крымских больницах уже возобновили "антиковидный" режим: строго стали проверять температуру и наличие маски, призвали соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки. Гражданам советуют проходить ревакцинацию раз в полгода и использовать маски в общественных местах. Так что нельзя исключать, что болезнь снова может вернуться в жизнь граждан с новыми ограничениями.Корреспондент РИА Новости Крым решил узнать у крымчан, боятся ли они ковида сейчас.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Опрос РИА Новости Крым. Боятся ли крымчане возвращения ковида и новых ограничений
Опрос РИА Новости Крым. Боятся ли крымчане возвращения ковида и новых ограничений
2022-08-04T19:22
true
PT2M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681420_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d5cc3ca012d7e5c41134f35df2ac6e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, видео, визуал, крым, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, видео
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду в России был зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. В Крыму выявили 127 случаев заражения, в Севастополе – 27, умер один человек. В Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент нет необходимости ужесточать коронавирусные меры. Но с ростом заболеваемости ограничения могут все же вернуться.
2022-08-04T19:22
true
PT2M05S
"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида

Рост ковидной статистики: боятся ли крымчане повторения пандемии - опрос

19:22 04.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБесконтактный термометр
Бесконтактный термометр - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В среду в России был зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. В Крыму выявили 127 случаев заражения, в Севастополе – 27, умер один человек. В Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент нет необходимости ужесточать коронавирусные меры. Но с ростом заболеваемости ограничения могут все же вернуться.
В крымских больницах уже возобновили "антиковидный" режим: строго стали проверять температуру и наличие маски, призвали соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки. Гражданам советуют проходить ревакцинацию раз в полгода и использовать маски в общественных местах. Так что нельзя исключать, что болезнь снова может вернуться в жизнь граждан с новыми ограничениями.
Корреспондент РИА Новости Крым решил узнать у крымчан, боятся ли они ковида сейчас.
 
ОбществоВидеоВизуалКрымКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
19:31В Литве "исчерпаны" возможности размещения беженцев с Украины — СМИ
19:22"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
19:08Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
18:51ВСУ атаковали ангары и сельхозтехнику в Запорожье – власти
18:36Что такое "токсичные" валюты и зачем нужна девалютизация
18:24Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома
18:07Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
17:50Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе
17:24В Севастополе лекарства из аптеки обменивали на наркотики
17:09Банк России ускорит девалютизацию в стране
16:44На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей
16:03О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперты
15:18В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
15:14ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус
14:52Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
14:37Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России
14:16Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион
14:07Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
13:54Объездная дорога Севастополь - Инкерман перекрыта из-за ДТП
Лента новостейМолния