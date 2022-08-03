https://crimea.ria.ru/20220803/rezkiy-rost-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovan-v-rossii-1124048997.html

Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России

Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России

В России за сутки выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T12:54

2022-08-03T12:54

2022-08-03T12:54

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В России за сутки выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.Госпитализировано 2 038 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 34 регионах, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 154 новых случая заражения коронавирусом, скончался один пациент.

https://crimea.ria.ru/20220803/operativnye-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124046637.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф