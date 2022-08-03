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Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России
Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России
В России за сутки выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:54
2022-08-03T12:54
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В России за сутки выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.Госпитализировано 2 038 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 34 регионах, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 154 новых случая заражения коронавирусом, скончался один пациент.
https://crimea.ria.ru/20220803/operativnye-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124046637.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России

Оперштаб: в России резко выросло число заболевших COVID-19

12:54 03.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В России за сутки выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.
"Выздоровело за сутки 10 266 человек, выявлено 14 638 новых случаев. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
Госпитализировано 2 038 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 34 регионах, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.
Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 154 новых случая заражения коронавирусом, скончался один пациент.
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