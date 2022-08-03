https://crimea.ria.ru/20220803/operativnye-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124046637.html

Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе

Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе

В Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:39

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.В Крыму зафиксирован один случай летального исхода, в Севастополе смертей не было.Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать >>За минувшие сутки в городе выявлено 27 заболевших ковидом. В стационары города госпитализировали 11 человек, выписаны 8 пациентов.Сейчас в больницах Севастополя находится 72 пациента, из них 48 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией.За все время пандемии в Крыму было выявлено 185 636 случаев заражения COVID-19. В Севастополе за этот период такой диагноз был поставлен 85 757 пациентам.Ранее иммунолог рассказал, почему дети не нуждаются в массовой вакцинации от COVID.

https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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