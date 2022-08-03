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Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
В Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.В Крыму зафиксирован один случай летального исхода, в Севастополе смертей не было.Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать >>За минувшие сутки в городе выявлено 27 заболевших ковидом. В стационары города госпитализировали 11 человек, выписаны 8 пациентов.Сейчас в больницах Севастополя находится 72 пациента, из них 48 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией.За все время пандемии в Крыму было выявлено 185 636 случаев заражения COVID-19. В Севастополе за этот период такой диагноз был поставлен 85 757 пациентам.Ранее иммунолог рассказал, почему дети не нуждаются в массовой вакцинации от COVID.
https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, крым
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
В Крыму за сутки подтвердили 127 новых заражений ковидом, в Севастополе – 27
10:38 03.08.2022 (обновлено: 10:39 03.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
"На территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов. Выздоровели 70 человек", — говорится в сообщении.
В Крыму зафиксирован один случай летального исхода, в Севастополе смертей не было.
За минувшие сутки в городе выявлено 27 заболевших ковидом. В стационары города госпитализировали 11 человек, выписаны 8 пациентов.
Сейчас в больницах Севастополя находится 72 пациента, из них 48 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За все время пандемии в Крыму было выявлено 185 636 случаев заражения COVID-19. В Севастополе за этот период такой диагноз был поставлен 85 757 пациентам.
Ранее иммунолог рассказал
, почему дети не нуждаются в массовой вакцинации от COVID.